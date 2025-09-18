Wall Street avança após Fed indicar mais cortes nos juros; Intel dispara

Por Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq marcaram níveis intradiários recordes nesta quinta-feira, um dia depois que o banco central dos EUA cortou os juros em 0,25 ponto percentual, enquanto a fabricante de chips Intel subia depois que a Nvidia anunciou investimentos em uma participação na empresa.

Às 11h38 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 284,34 pontos, ou 0,62%, a 46.302,66 pontos. O S&P 500 tinha alta de 49,77 pontos, ou 0,75%, a 6.650,12 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 252,82 pontos, ou 1,14%, a 22.514,15 pontos.

A Intel saltava 24,6%, e caminhava para registrar seu maior ganho em um dia desde 1987, depois que a Nvidia disse que investirá US$ 5bilhões na Intel, apoiando a fabricante de chips americana em dificuldades.

A Nvidia subia 2,3%, recuperando-se das perdas de quarta-feira desencadeadas por notícia de que empresas chinesas de tecnologia poderiam parar de comprar seus chips.

A maioria das ações de semicondutores, como Applied Materials, Lam Research e Micron Tech também avançavam entre 4,5% e 5,6%. No entanto, a Advanced Micro Devices, empresa do mesmo grupo da Intel, caía 3%.

As ações impulsionavam o Nasdaq e o setor de tecnologia do S&P 500, que subi 1,2%.

Um índice mais amplo de semicondutores atingiu um recorde de alta, subindo 3,3%.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que a desaceleração do mercado de trabalho é uma prioridade para o banco central, que indicou que mais reduções nos juros poderão ser feitas nas reuniões de outubro e dezembro.

Os investidores estão precificando 42,8 pontos-base em cortes até o final de 2025, segundo dados compilados pela LSEG.

As ações de bens de consumo básicos caíam 0,6% no S&P 500, enquanto uma queda nas ações de bens de consumo discricionários, como McDonald's e Amazon, limitava os ganhos no Dow.

Dados mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mas o mercado de trabalho se enfraqueceu, já que tanto a demanda quanto a oferta de trabalhadores diminuíram.

"Com o Fed reconhecendo que a oferta e a demanda de mão de obra diminuíram e que o pior das possíveis interrupções causadas pelas tarifas já passou, tudo isso se junta (para) justificar uma política menos restritiva", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments.

"Mas não é necessário que uma redução drástica emergencial também esteja nos planos. Portanto, podemos ver as próximas duas reuniões seguirem o mesmo caminho que esta".

Ainda assim, espera-se que o corte contribua para a recente recuperação de Wall Street, impulsionada pelas esperanças de flexibilização da política monetária e pelo renascimento das ações ligadas à IA.

Os três índices tiveram ganhos até agora em setembro -- mês considerado historicamente ruim para as ações dos EUA, em que o S&P 500 caiu 1,4% em média desde 2000, segundo dados compilados pela LSEG.