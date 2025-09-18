Wall Street abre em alta após Fed indicar mais cortes nas taxas; Intel sobe

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, um dia depois de o banco central dos EUA reduzir os juros em 0,25 ponto percentual, enquanto a fabricante de chips Intel subia depois que a Nvidia anunciou investimentos em participação na empresa.

Às 11h08 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 145,13 pontos, ou 0,32%, a 46.168,23 pontos. O S&P 500 tinha alta de 39,41 pontos, ou 0,60%, a 6.639,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 215,21 pontos, ou 0,97%, a 22.476,57 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal, em Bengaluru)