Von der Leyen defende aceleração de reformas na UE e vê impacto positivo de acordo com EUA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a competitividade europeia depende de acelerar reformas e fortalecer acordos comerciais. Falando a empresários alemães, ela destacou que "com o limite tarifário de 15% acordado com os EUA, nossas empresas continuam em posição competitiva", frisando que a medida evita sobreposição de impostos e garante acesso ao mercado norte-americano.

A chefe da Comissão, que é o braço executivo da União Europeia, comentou ainda avanços nas negociações por um acordo comercial com a Índia.

Ela disse ter conversado na quarta-feira com o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, "que reafirmou a importância de fechar o acordo comercial com a Índia até o fim do ano". Segundo ela, o pacto seria estratégico para diversificar o acesso a matérias-primas críticas e abrir novos mercados diante da crescente fragmentação global.

A dirigente ressaltou que a UE já concluiu negociações com Mercosul, México e Suíça, e chegou a um acerto político com a Indonésia. "O Acordo Mercosul cria um mercado de 770 milhões de consumidores", disse, reforçando a necessidade de rápida ratificação pelos Estados-membros.

Von der Leyen também enfatizou que a agenda de competitividade europeia envolve corte de burocracia, energia acessível e integração de mercado, mas que a dimensão comercial é decisiva para sustentar empregos, inovação e resiliência. "Não é tempo de vetos, mas de avançar juntos", concluiu.