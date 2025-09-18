Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,8%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 17 e 18 de setembro. O volume total caiu de 33% (641,83 hectômetros cúbicos) para 32,8% (637,55 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 18 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,6% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 30,5% para 30,2%, com uma diminuição em hm3 de 299,51 para 296,96. O Alto Tietê reduziu de 26,3% para 26,1%, com a capacidade passando de 147,12 hm3 para 146,34 hm3.

Guarapiranga cedeu de 48,3% para 48,1%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 52,7% para 52,3%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 53,2% para 53,1%. Por sua vez, o Rio Claro caiu de 19,4% para 19,3% e o São Lourenço, de 46,7% para 46,2%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Poucos dias depois, a companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

