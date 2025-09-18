Topo

Notícias

Vídeo mostra brincadeira em Bali, e não assalto a surfista no mar do Rio

18.set.2025 - Não existe praia no Rio com o nome usado no post - Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
18.set.2025 - Não existe praia no Rio com o nome usado no post Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

18/09/2025 17h15

Não é verdade que um vídeo que circula nas redes sociais mostre um surfista sendo assaltado a mão armada dentro do mar em uma praia no Rio.

O vídeo foi gravado em Bali, na Indonésia, e mostra o que seria uma brincadeira. Além disso, não existe praia com o nome de "Iporotuca" no Rio, como afirmam as publicações enganosas.

O que diz o post

Um vídeo de um homem em uma prancha de surfe cercado por outros dois homens com toucas ninjas. Um deles segurando algo que parece uma arma é compartilhado com a seguinte legenda enganosa: "Nova modalidade: surfista é assaltado dentro do mar na praia de Iporotuca, Zona Sul do Rio de Janeiro".

Por que é falso

Vídeo foi feito por brasileiros em Bali, na Indonésia. Em uma busca reversa por um frame do vídeo no Google Lens foi possível localizar um post no Instagram do dia 13 de setembro, antes das publicações com legendas enganosas. Nessa postagem, um brasileiro mostra a cena ocorrida no mar e, junto com outro homem, conta o que assistiu. Ele narra que viu os homens de touca ninja, rádio, pistola e algema indo em direção à água e questionou o que estava acontecendo. Um deles teria respondido que estava indo fazer uma "brincadeira" na água. Segundo os dois brasileiros, a gravação foi feita em Bali.

Surfista brasileiro se assustou. O outro homem que aparece narrando o que aconteceu no vídeo, um surfista que estava no mar, diz que ficou assustado com a movimentação dos homens com toucas ninjas e saiu da água por isso. Ele disse ainda que chegou a avisar para alguém sobre o que estava acontecendo, mas foi informado que se tratava de uma "brincadeira dos caras". Outro vídeo dele saindo do mar é mostrado no post. No momento, ele dizia ter presenciado uma prisão dentro da água. Confira aqui e abaixo :

Praia não existe. Além disso, não existe nenhuma praia no Rio com o nome de "Iporotuca", como afirmam as publicações enganosas.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Gleisi ignora nova ameaça desembarque e chama nota do União de 'leviana'

Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano

"Parece" que a China aprovou acordo com TikTok, diz Trump

Lula pode vetar anistia? Entenda regras em caso de aprovação no Congresso