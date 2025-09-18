Vídeo mostra brincadeira em Bali, e não assalto a surfista no mar do Rio

Não é verdade que um vídeo que circula nas redes sociais mostre um surfista sendo assaltado a mão armada dentro do mar em uma praia no Rio.

O vídeo foi gravado em Bali, na Indonésia, e mostra o que seria uma brincadeira. Além disso, não existe praia com o nome de "Iporotuca" no Rio, como afirmam as publicações enganosas.

O que diz o post

Um vídeo de um homem em uma prancha de surfe cercado por outros dois homens com toucas ninjas. Um deles segurando algo que parece uma arma é compartilhado com a seguinte legenda enganosa: "Nova modalidade: surfista é assaltado dentro do mar na praia de Iporotuca, Zona Sul do Rio de Janeiro".

Por que é falso

Vídeo foi feito por brasileiros em Bali, na Indonésia. Em uma busca reversa por um frame do vídeo no Google Lens foi possível localizar um post no Instagram do dia 13 de setembro, antes das publicações com legendas enganosas. Nessa postagem, um brasileiro mostra a cena ocorrida no mar e, junto com outro homem, conta o que assistiu. Ele narra que viu os homens de touca ninja, rádio, pistola e algema indo em direção à água e questionou o que estava acontecendo. Um deles teria respondido que estava indo fazer uma "brincadeira" na água. Segundo os dois brasileiros, a gravação foi feita em Bali.

Surfista brasileiro se assustou. O outro homem que aparece narrando o que aconteceu no vídeo, um surfista que estava no mar, diz que ficou assustado com a movimentação dos homens com toucas ninjas e saiu da água por isso. Ele disse ainda que chegou a avisar para alguém sobre o que estava acontecendo, mas foi informado que se tratava de uma "brincadeira dos caras". Outro vídeo dele saindo do mar é mostrado no post. No momento, ele dizia ter presenciado uma prisão dentro da água. Confira aqui e abaixo :

Praia não existe. Além disso, não existe nenhuma praia no Rio com o nome de "Iporotuca", como afirmam as publicações enganosas.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news