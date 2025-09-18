Topo

Vale conclui formação de joint venture na Aliança Energia e recebe US$1 bi

18/09/2025 18h19

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale informou nesta quinta-feira que concluiu com a Global Infrastructure Partners (GIP) a formação de uma joint venture na Aliança Energia, recebendo US$1 bilhão em caixa.

A Vale passará agora a deter uma participação de 30% na joint venture, com o GIP ficando com a parcela restante.

Em nota ao mercado, a mineradora reiterou que a Aliança Energia passa a consolidar, integralmente, o parque solar Sol do Cerrado e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, ambos em Minas Gerais, além de outras seis usinas hidrelétricas no mesmo Estado e três parques eólicos nos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.

"A transação garante volume estratégico de energia para a Vale a custos competitivos, com preços definidos em dólares americanos sem ajuste de inflação, além de apoiar a manutenção da matriz energética da companhia, 100% baseada em fontes renováveis no Brasil", disse a Vale.

Em agosto, o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Marcelo Bacci, afirmou em conferência sobre resultados que a conclusão da operação, que era prevista para o terceiro trimestre, deveria contribuir com uma trajetória prevista de queda da dívida no segundo semestre.

(Por Marta Nogueira)

