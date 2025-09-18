Topo

Notícias

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Brasília

18/09/2025 17h56

O União Brasil divulgou nesta quinta-feira, 18, uma resolução da Comissão Executiva Nacional do partido que determina aos filiados que requeiram as suas exonerações imediatas dos ministérios do governo Lula ou de funções de confiança em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista ligadas indiretamente à União.

De acordo com a resolução, a exoneração deverá ser efetivada em até 24 horas, a contar da data de aprovação, considerando a deliberação tomada em reunião da Comissão Executiva nesta quinta. A norma prevê que a não observância da determinação "sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional". A resolução é assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

O partido anunciou o desembarque oficial do governo em 2 de setembro, junto com o Progressistas, legenda com a qual tem uma federação. Atualmente, o ministro do Turismo, Celso Sabino, é filiado ao União Brasil. O partido também controla outras duas pastas por meio de Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), mas essas últimas indicações são atribuídas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de forma pessoal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Governo Lula vê PEC da Blindagem e anistia avançarem para tentar aprovar medidas econômicas

Nos EUA, direita comemora e esquerda se indigna após suspensão de Jimmy Kimmel

Gleisi ignora nova ameaça desembarque e chama nota do União de 'leviana'

Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano