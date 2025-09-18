Ufólogo prevê confirmação de vida extraterreste até 2028: 'Pode ser antes'

A confirmação oficial da existência de vida extraterrestre está cada vez mais próxima, defende o ufólogo Edison Boaventura Júnior, no Alt Tabet, do Canal UOL.

Referência na ufologia brasileira, ele afirma que avanços em transparência e debates nos Estados Unidos poderiam acelerar a liberação de informações, talvez já a partir de 2025, conforme ele interpreta discussões na Nasa e no Congresso norte-americano.

A minha opinião é que até 2028 a gente tenha isso, embora no segundo semestre de 2025 talvez nós tenhamos já alguma liberação por parte dos americanos, porque foi um pedido do presidente Trump para a deputada Luna, que ela capitaneasse um estudo para ver o que dava para liberar, porque é um pedido de transparência do cidadão norte-americano. Edson Boaventura Júnior

Ele cita ainda mudanças de postura na Nasa e o papel do então diretor Bill Nelson, que defendeu audiências públicas sobre o tema e a chamada "moralização" da ufologia. O ufólogo lembra que a nomenclatura OVNI foi revista e que cientistas como Ellen Stofan teriam previsto anúncios sobre o tema em 2025, embora, segundo ele, o prazo possa se estender até 2030.

Mesmo assim, Boaventura aposta que novidades poderiam surgir antes. "Só que, pelo andar da carruagem, que a gente está vendo, é que pode ser que ocorra antes, por conta desse posicionamento do Trump e tudo mais", afirmou.

Experiência aos 14 anos marcou ufólogo Edison Boaventura: 'Vi uma nave-mãe'

Uma experiência aos 14 anos mudou o rumo de Boaventura. No Guarujá (SP), ele afirma ter visto uma "nave-mãe" liberar dezenas de objetos luminosos no céu, episódio que teria sido presenciado também por familiares e vizinhos.

O caso levou-o a criar o Grupo Ufológico de Guarujá (GUG), que investigou centenas de ocorrências de supostos avistamentos de naves, pousos e contatos com objetos voadores não identificados no litoral paulista.

Com 14 anos, eu vi um objeto voador não identificado, junto com o meu irmão, com a minha mãe, os vizinhos, todo mundo ali no bairro do Santos. Era uma nave-mãe, um objeto grande que expelia por baixo dele 16 objetos redondos e pulsantes vermelhos. Edison Boaventura Júnior

Segundo Boaventura, o fenômeno chamou atenção de toda a vizinhança e mobilizou curiosos. "Ao chegar na porta de casa, ao olhar pra cima, a gente vê aquela estrutura enorme, alaranjada, e soltando esses objetos. E eu passei a contar. Até que ele sumiu sobre Santos."

O ufólogo também cita o chamado "Caso Ubatuba", registrado em 1957, quando fragmentos de um suposto óvni (sigla usada para designar "objetos voadores não identificados") teriam sido coletados na praia das Toninhas, no litoral norte de São Paulo. Ele afirma que os materiais foram analisados no Brasil e nos EUA, inclusive pela Nasa, informação que não tem comprovação em relatórios públicos da agência.

Questionado sobre a falta de registros oficiais, Boaventura argumenta que governos ocultam informações sobre OVNIs por "ganância tecnológica" e receio de "pânico social".

O acobertamento existe por alguns fatores. O primeiro fator que eu falei contigo é a ganância tecnológica. Qualquer país que detenha essa tecnologia mais avançada vai ficar na frente dos seus inimigos potenciais. Esse é um fator. O outro fator é o fator de pânico, geração de pânico que seria de difícil controle por conta dos órgãos de segurança pública. Edson Boaventura Júnior

Alt Tabet no Canal UOL

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.