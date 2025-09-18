Topo

Ucrânia afirma ter recuperado mais 1.000 corpos entregues pela Rússia

18/09/2025 08h58

A Ucrânia anunciou, nesta quinta-feira (18), que a Rússia entregou mais 1.000 corpos que Moscou alega pertencerem a soldados ucranianos mortos em combate, como parte de uma troca semelhante às dos últimos meses. 

"Mil corpos, que a Rússia alega pertencer a soldados ucranianos, foram repatriados para a Ucrânia", informou o centro governamental ucraniano para prisioneiros de guerra, no Telegram. 

Antes da identificação formal, as autoridades ucranianas são geralmente cautelosas quanto à identidade dos restos mortais repatriados. 

A Rússia, por sua vez, recuperou os corpos de 24 soldados mortos entregues pela Ucrânia, informou o correspondente de guerra russo Alexander Kots no Telegram. 

A troca de soldados mortos e de prisioneiros de guerra é uma das poucas áreas de cooperação aberta entre Kiev e Moscou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. 

Esta última troca eleva o número de corpos recuperados pela Ucrânia desde o início do ano para mais de 12.000, enquanto a Rússia recebeu várias centenas no mesmo período. 

No entanto, as negociações de cessar-fogo estão novamente paralisadas, já que as posições de Moscou e Kiev parecem irreconciliáveis.

© Agence France-Presse

