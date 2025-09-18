TV e videogame aumentam foco; TikTok e Instagram atrapalham, diz pesquisa

Passar alguns minutos rolando o feed parece inofensivo, mas a neurociência mostra que não é bem assim. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Tecnologia de Swinburne (Austrália) analisou como diferentes usos de telas afetam o cérebro de jovens adultos entre 18 e 25 anos. O resultado surpreendeu:

Jogar videogame e assistir televisão mostraram-se capazes de aumentar o foco e estimular o esforço cognitivo;

Já o uso de redes sociais como TikTok e Instagram teve o efeito oposto: menor atenção, queda de energia e mudanças negativas no humor.

A responsável pelo estudo, a neurocientista Alexandra Gaillard, destacou que até mesmo três minutos de exposição foram suficientes para alterar humor, tensão, felicidade e capacidade de concentração.

"Se esse é o efeito em um cérebro totalmente desenvolvido, precisamos considerar urgentemente os impactos em adolescentes e crianças que estão usando cada vez mais essas tecnologias", ressaltou a cientista, sobre o impacto em sistemas nervosos ainda em formação.

Cérebro sob estímulos rápidos

A diferença está no tipo de estímulo. Jogos e programas exigem envolvimento mais profundo: pedem decisões, estratégias, atenção sustentada. Já as redes sociais entregam recompensas instantâneas —vídeos curtos, imagens chamativas, curtidas imediatas. Essa avalanche de estímulos aciona principalmente o chamado núcleo accumbens, região ligada ao prazer rápido e à gratificação imediata.

O problema é que, com o tempo, o cérebro se acostuma a esse "choque" de dopamina e passa a ter dificuldade em lidar com tarefas que exigem paciência e concentração.

Em outras palavras: quanto mais tempo gasto em feeds infinitos, maior a chance de perder a capacidade de se concentrar em leituras longas, estudos ou até conversas presenciais. É como treinar o cérebro para gostar apenas do raso e do instantâneo.

Melhor mesmo é investir em livros

Na contramão dessa superficialidade, a leitura de um livro é um exercício de profundidade, explica Carmen de Labra Pinedo, professora da Universidade da Coruña, em um artigo publicado pelo site The Conversation.

Enquanto avançamos por páginas e capítulos, o cérebro ativa áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo, responsáveis pela memória, pelo planejamento e pela reflexão. Cada parágrafo lido fortalece circuitos neurais ligados à atenção, à empatia e à capacidade de reter informações.

Além disso, esse esforço intelectual cria novas conexões sinápticas, o que melhora a memória de longo prazo e a habilidade de compreender ideias complexas. Diferentemente das redes sociais, que fragmentam a atenção, a leitura constrói. Ela estimula a imaginação, expande o vocabulário e ajuda a organizar o pensamento.

*Com informações de artigo publicado em 08/12/2024 pelo The Conversation