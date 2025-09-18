Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Uma idosa de 79 anos morreu dentro de casa após ser atingida por um cano de uma obra da Sabesp em Mauá, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Mulher estava sentada no sofá quando foi atingida pelo cano, que escapou de um caminhão. O caso aconteceu na tarde de ontem no bairro Jardim Zaíra.

Ela ficou pressionada contra a parede e morreu no local, afirmou a polícia. A vítima foi identificada como Clelia dos Santos Pimentel.

Tubulação se soltou por "um aparente excesso de peso" quando era içada. Segundo a Sabesp, uma perícia especializada foi contratada e vai apurar o acidente com mais detalhes.

Obra era feita por empresa prestadora de serviço, que foi desligada dos quadros da companhia. A Sabesp não informou o nome da empresa nem há quanto tempo ela prestava serviço para a companhia.

Sabesp lamentou morte e disse que enviou equipe para dar "suporte à família". A operação para retirada da tubulação de dentro da casa ainda estava em curso na manhã de hoje.