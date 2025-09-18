Topo

Notícias

Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Cano entrou por parede de casa e matou idosa em Mauá - Reprodução de redes sociais
Cano entrou por parede de casa e matou idosa em Mauá Imagem: Reprodução de redes sociais
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 11h27

Uma idosa de 79 anos morreu dentro de casa após ser atingida por um cano de uma obra da Sabesp em Mauá, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Mulher estava sentada no sofá quando foi atingida pelo cano, que escapou de um caminhão. O caso aconteceu na tarde de ontem no bairro Jardim Zaíra.

Ela ficou pressionada contra a parede e morreu no local, afirmou a polícia. A vítima foi identificada como Clelia dos Santos Pimentel.

Tubulação se soltou por "um aparente excesso de peso" quando era içada. Segundo a Sabesp, uma perícia especializada foi contratada e vai apurar o acidente com mais detalhes.

Obra era feita por empresa prestadora de serviço, que foi desligada dos quadros da companhia. A Sabesp não informou o nome da empresa nem há quanto tempo ela prestava serviço para a companhia.

Sabesp lamentou morte e disse que enviou equipe para dar "suporte à família". A operação para retirada da tubulação de dentro da casa ainda estava em curso na manhã de hoje.

Notícias

