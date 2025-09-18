Trump diz que, sem tarifas, EUA teriam apenas uma fração do investimento atual

CHEQUERS, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que, se não tivesse imposto tarifas, seu país teria apenas uma fração do investimento que está recebendo atualmente.

Trump também afirmou em uma recepção empresarial durante sua visita de Estado ao Reino Unido que os EUA "terão regulamentação, mas será uma regulamentação sensata".

(Reportagem de Andrew Macaskill em Chequers e William James em Londres)