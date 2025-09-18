Trump diz que não concorda com Reino Unido sobre reconhecimento de Estado palestino

CHEQUERS, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que discorda do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre o reconhecimento de um Estado palestino, falando após uma reunião bilateral na quinta-feira durante visita de Estado.

Questionado em uma entrevista coletiva sobre o reconhecimento de um Estado palestino, Trump declarou: "Tenho uma discordância com o primeiro-ministro a esse respeito, uma de nossas poucas discordâncias, na verdade."

Starmer disse que ele e Trump concordam com o objetivo final de paz na região.

"Concordamos absolutamente com a necessidade de paz e de um roteiro, porque a situação em Gaza é intolerável", afirmou ele.

Quando questionado sobre os relatos de que ele estava esperando que Trump deixasse o país antes de reconhecer formalmente um Estado palestino neste fim de semana, Starmer disse: "Deixei clara minha posição no final de julho quanto ao momento, que não tem nada a ver com essa visita de Estado".

"Discuti o assunto com o presidente, como seria de se esperar, entre dois líderes que se respeitam e gostam um do outro e querem chegar a uma solução melhor da melhor maneira possível", acrescentou.

(Reportagem de Andrew MacAskill em Chequers e Muvija M)