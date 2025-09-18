Topo

Notícias

Tremor de magnitude 6,1 sacode o leste da Indonésia, diz USGS

18/09/2025 18h28

Um sismo de pouca profundidade e magnitude 6,1 sacudiu nesta sexta-feira (18) a província de Papua Central, no leste de Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro foi localizado 28 quilômetros ao sul da cidade de Nabire.

Enquanto o USGS reportou uma magnitude de 6,1 e uma profundidade de dez quilômetros, a agência indonésia BMKG comunicou uma magnitude de 6,6 e uma profundidade de 24 quilômetros, e indicou várias réplicas de menor intensidade.

A Indonésia sofre terromotos constantes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, área que circunda a maior parte de este oceano e é caracterizada por uma forte atividade sísmica.

Neste mesmo Anel de Fogo, o USGS também reportou nesta sexta um tremor de magnitude 7,8 no litoral da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia.

des/liu/mm/hgs/cjc/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 32,1 milhões; confira dezenas

Pai que matou filho de 4 anos para se vingar da ex pega 52 anos de prisão

Justiça decreta perda de bens de espólio de ex-prefeito que fez 'escandalosa fortuna'

Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

Casa de leilões em Paris revela quadro "desconhecido" de Picasso

Governo toparia acordo para reduzir penas do 8/1 desde que não se anistie Bolsonaro

Sonho de Trump de retomar base de Bagram pode acabar parecendo uma reinvasão do Afeganistão, dizem fontes

CFM pede revogação de ato que permite aos enfermeiros prescrever antibióticos

Sem Estêvão e Endrick, Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

MP transforma Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência regulatória e amplia escopo