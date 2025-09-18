Topo

Toffoli dá dez dias para Câmara explicar tramitação da PEC da Blindagem

12.dez.2023 - O ministro Dias Toffoli durante sessão da 2ª Turma do STF - Nelson Jr./SCO/STF
12.dez.2023 - O ministro Dias Toffoli durante sessão da 2ª Turma do STF Imagem: Nelson Jr./SCO/STF
18/09/2025 18h48

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli deu prazo de dez dias para que a Câmara dos Deputados envie informações sobre a tramitação da PEC da Blindagem, aprovada na Casa esta semana.

O que aconteceu

Ministro vai decidir se concede liminar para suspenda a tramitação da PEC. Uma ação protocolada pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) alega que a proposta é inconstitucional por exigir autorização do Congresso para abertura de processos contra parlamentares. Também questiona a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos políticos, mesmo que sem mandato.

Kataguiri afirma que a tramitação na Câmara foi irregular. Ele cita a análise em dois turnos no mesmo dia e a mudança entre o texto aprovado pelo plenário da Câmara e o texto enviado ao Senado. "Entendemos que é necessária a concessão de medida cautelar para sustar o andamento da PEC", diz a ação.

Não se trata de dizer como o Congresso Nacional deve proceder em seus ritos internos --o que de fato é vedado ao Poder Judiciário--, mas de permitir à sociedade a compreensão e acompanhamento de mudanças propostas na Constituição Federal, que é a fonte de toda a cidadania
Trecho de ação apresentada ao STF

A Câmara aprovou a PEC da Blindagem na terça. O texto foi apelidado dessa forma porque amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça. A proposta seguiu para o Senado, onde vai seguir o rito de tramitação regular, passando primeiro pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A PEC impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A Corte só poderá fazê-lo se a Câmara ou o Senado autorizarem com maioria absoluta —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares e em votação secreta. A decisão se dará por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara, mas em votação aberta.

