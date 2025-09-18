Topo

Notícias

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 26 milhões; veja números e time

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

18/09/2025 20h15Atualizada em 18/09/2025 20h44

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2296 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 16-25-30-32-35-60-71.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 162 milhões; veja números e trevos

Dupla Sena acumula e prêmio chega a R$ 10,5 milhões; veja dezenas sorteadas

Lotomania: Prêmio acumula e vai a R$ 5 milhões; confira dezenas sorteadas

O próximo concurso será realizado no sábado, com prêmio estimado de R$ 26 milhões.

O time do coração é o Goiás; 16.985 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve três apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 78.741,32.

194 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.739,49 para cada uma.

3.732 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

36.436 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Âmbar do Equador revela insetos da era dos dinossauros

Paulinho diz que pretende construir novo texto da anistia até quarta

Putin destitui Dmitry Kozak, vice-chefe da administração presidencial da Rússia

Anistia: objetivo é apresentar e votar PL na próxima semana, diz relator

Moraes autoriza saídas de Chiquinho Brazão, réu no caso Marielle, para fazer exercícios

Piloto de helicóptero que caiu em SP usou cocaína e remédios, diz apuração

Eduardo Bolsonaro não vota em urgência da anistia e alega problemas técnicos

São Paulo perde para LDU (2-0) na ida das quartas da Libertadores

Consultores de Kennedy votam contra vacina SCR-V para crianças menores de 4 anos

Espiões britânicos recorrem à dark web para recrutar agentes russos e acessar segredos

Tremor de magnitude 7,8 atinge costa oeste da Rússia