Topo

Notícias

Terremoto de magnitude 7,8 atinge região de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rússia

18/09/2025 16h34

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, na sexta-feira (horário Local, ainda quinta-feira em Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10km, informou o USGS.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, no Havaí, emitiu um alerta de tsunami após o terremoto.

(Reportagem de Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Terremoto de magnitude 7,8 atinge região de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rússia

Porto italiano bloqueia contêineres com armas para Israel e crescem protestos de trabalhadores por Gaza

Protestos contra política econômica levam centenas de milhares de pessoas às ruas na França

Protestos da geração Z podem estar virando uma "primavera asiática"?

Retrato desconhecido de Dora Maar assinado por Picasso é apresentado ao público na França

Ataques dos EUA a barcos no Caribe são ilegais, alertam analistas

Tribunal de paz da Colômbia condena primeiros militares por assassinatos de civis

Homem morre dentro de templo da Universal; família diz que houve agressão

EUA sanciona Los Mayos, facção do cartel de Sinaloa

Suprema Corte dos EUA terá audiência sobre tarifas de Trump em 5 de novembro

Genial/Quaest: para 76%, Bolsonaro deveria apoiar outro nome; 59% querem que Lula não dispute