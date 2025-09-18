Terremoto de magnitude 7,8 atinge região de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rússia

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, na sexta-feira (horário Local, ainda quinta-feira em Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10km, informou o USGS.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, no Havaí, emitiu um alerta de tsunami após o terremoto.

(Reportagem de Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru)