Terremoto atinge costa da Rússia e gera alerta de tsunami

Colaobração para o UOL, em São Paulo

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a costa leste da Rússia, na madrugada desta sexta-feira (horário local). A informação foi confirmada pela Reuters.

O que aconteceu

Há risco de tsunami. Costa leste da Rússia e o Havaí, nos EUA.

Tremor ocorreu na região de Petropavlovsk-Kamchatsky. A informação é do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

Primeiro abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 km. Outros quatro de magnitude 5 aconteceram em seguida.

Região é a mesma que registrou tremor considerado "mais forte em décadas" há dois meses. Em julho, do forte tremor de magnitude 8,8 deixou duas mil famílias desabrigadas.