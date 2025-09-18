STOXX 600 sobe com alta de ações de tecnologia liderada por chips após corte do Fed

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 avançou nesta quinta-feira, em uma alta estimulada por fabricantes de chips, impulsionada ainda mais pela retomada do ciclo de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve, enquanto a SIG caiu após uma advertência de lucros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,80%, a 555,01 pontos, com o setor de tecnologia na liderança dos ganhos, subindo 4,1% -- seu maior avanço em um único dia desde 23 de abril.

O setor foi impulsionado pelas ações de semicondutores, que subiram em linha com suas contrapartes de Wall Street, depois que a Nvidia, líder do setor de chips, anunciou planos de investir US$5 bilhões na Intel.

A BE Semiconductor subiu 7,9%, enquanto os fabricantes de equipamentos ASML e ASMI saltaram 7,7% e 8,7%, respectivamente.

Os ganhos também foram respaldados pela decisão do Fed de cortar a taxa de juros, como esperado, em 0,25 ponto percentual, a primeira redução do banco central norte-americano desde dezembro.

O Fed projetou novos cortes nas reuniões de outubro e dezembro, priorizando a necessidade de impedir um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho.

"O fato de termos tido uma redução e um 'guidance' de tamanho normal sugere que esse é um caminho lento e constante para o afrouxamento da política monetária. E investidores claramente gostam disso, porque não significa que haja grandes preocupações", disse Daniel Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Enquanto isso, o setor de luxo avançou 1,8% e o de montadoras subiu 1,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,21%, a 9.228,11 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,35%, a 23.674,53 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,87%, a 7.854,61 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,84%, a 42.307,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,32%, a 15.175,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,05%, a 7.726,20 pontos.