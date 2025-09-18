Topo

Notícias

STOXX 600 sobe com alta de ações de tecnologia liderada por chips após corte do Fed

18/09/2025 14h22

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 avançou nesta quinta-feira, em uma alta estimulada por fabricantes de chips, impulsionada ainda mais pela retomada do ciclo de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve, enquanto a SIG caiu após uma advertência de lucros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,80%, a 555,01 pontos, com o setor de tecnologia na liderança dos ganhos, subindo 4,1% -- seu maior avanço em um único dia desde 23 de abril.

O setor foi impulsionado pelas ações de semicondutores, que subiram em linha com suas contrapartes de Wall Street, depois que a Nvidia, líder do setor de chips, anunciou planos de investir US$5 bilhões na Intel.

A BE Semiconductor subiu 7,9%, enquanto os fabricantes de equipamentos ASML e ASMI saltaram 7,7% e 8,7%, respectivamente.

Os ganhos também foram respaldados pela decisão do Fed de cortar a taxa de juros, como esperado, em 0,25 ponto percentual, a primeira redução do banco central norte-americano desde dezembro.

O Fed projetou novos cortes nas reuniões de outubro e dezembro, priorizando a necessidade de impedir um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho.

"O fato de termos tido uma redução e um 'guidance' de tamanho normal sugere que esse é um caminho lento e constante para o afrouxamento da política monetária. E investidores claramente gostam disso, porque não significa que haja grandes preocupações", disse Daniel Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Enquanto isso, o setor de luxo avançou 1,8% e o de montadoras subiu 1,2%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,21%, a 9.228,11 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,35%, a 23.674,53 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,87%, a 7.854,61 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,84%, a 42.307,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,32%, a 15.175,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,05%, a 7.726,20 pontos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Homens armados invadem presídio em SP e resgatam detenta

Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia

Itália propõe novo feriado em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa Francisco

'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

No Reino Unido, Trump diz estar 'decepcionado' com Putin e defende uso do Exército contra imigração

Macron diz que as sanções da ONU contra o Irã voltarão a ser impostas

Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

Três cachorros morrem em SP após ficarem 1h30 em carro de pet shop

Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

Bracelete de faraó avaliado em mais de R$ 25 mil é derretido no Egito