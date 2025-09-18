Topo

Notícias

STF retoma julgamento sobre procedimentos médicos fora do rol da ANS

18/09/2025 15h13

Entenda

A Corte julga uma ação protocolada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) contra trechos da Lei 14.454/2022.

A norma definiu que as operadoras devem custear tratamentos e exames que não estão previstos no chamado rol da ANS, a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

A lei foi sancionada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que definiu, em junho de 2022, que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos no rol da ANS. 

O STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.

Após a entrada em vigor da legislação, o rol passou a ser exemplificativo, e não taxativo.

Além disso, a norma definiu que o rol é uma referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Dessa forma, os procedimentos que forem autorizados por médicos ou dentistas devem ser autorizados pelos planos, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento ou sejam recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).  

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano

"Parece" que a China aprovou acordo com TikTok, diz Trump

Lula pode vetar anistia? Entenda regras em caso de aprovação no Congresso

Família encontra cobra venenosa dentro da privada no DF; assista

Ativistas exigem libertação de jornalista preso na Guatemala desde 2022

Vídeo mostra brincadeira em Bali, e não assalto a surfista no mar do Rio