Starmer e Trump ressaltam aprofundamento da "relação especial" com investimentos

18/09/2025 11h06

Por Steve Holland e Andrew MacAskill e Elizabeth Piper

CHEQUERS, Inglaterra (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, destacaram o aprofundamento da "relação especial" de suas nações na quinta-feira, dizendo que uma série de acordos no valor de 250 bilhões de libras tornou esses laços "inquebráveis".

No início de uma recepção de negócios, alguns dos principais nomes dos negócios dos EUA e do Reino Unido foram recebidos pelos dois líderes e elogiados por ajudar a consolidar os laços, investindo em setores que vão de tecnologia a energia.

Foi o segundo dia da segunda visita de Estado sem precedentes de Trump ao Reino Unido, que o líder dos EUA descreveu como uma "honra extraordinária" após desfrutar de um dia de pompa e cerimônia, incluindo um banquete de Estado "fantástico" no Castelo de Windsor com o rei Charles.

Sentados lado a lado em uma marquise no terreno da residência de campo de Starmer em Chequers, Starmer e Trump comemoraram a revelação de um pacote recorde de 150 bilhões de libras (US$205 bilhões) de investimentos dos EUA no Reino Unido, parte de um pacote mais amplo de 250 bilhões de libras que, segundo as autoridades, beneficiará ambos os lados.

TRUMP ELOGIA "VÍNCULO INQUEBRÁVEL" COM REINO UNIDO

"Este é um grande dia para a relação especial", disse Starmer, agradecendo aos líderes empresariais, incluindo o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, e Emma Walmsley, da GSK.

"Uma celebração do que aconteceu antes, é claro, mas, mais do que isso, um momento para realizar investimentos, empregos e acordos que melhorarão a vida das pessoas agora e iluminarão a relação especial nos próximos anos."

Trump foi igualmente efusivo. "Os laços entre nossos países são inestimáveis."

"Fizemos algumas coisas que, financeiramente, são ótimas para ambos os países... Acho que é um vínculo inquebrável que temos, independentemente do que estamos fazendo hoje. Acho que é inquebrável."

Starmer apresentou o Reino Unido como um destino para o investimento dos EUA, alinhado aos seus setores de serviços financeiros, tecnologia e energia, para que possa atrair o capital dos EUA, construir sua infraestrutura e fazer a economia crescer.

Ele pode ter se resignado a não conseguir nenhuma redução adicional nas tarifas de aço, mas fez questão de defender os acordos mais amplos, incluindo um novo pacto de tecnologia com empresas da Microsoft à Nvidia e OpenAI, prometendo 31 bilhões de libras (US$42 bilhões) e 100 bilhões de libras da Blackstone.

