Sindicatos franceses fazem greve contra austeridade e pressionam Macron

Por Lucien Libert e Mathias de Rozario

PARIS (Reuters) - Professores, maquinistas, farmacêuticos e funcionários de hospitais entraram em greve e adolescentes bloquearam suas escolas de ensino médio na França nesta quinta-feira, como parte de um dia de protestos contra os iminentes cortes no orçamento.

Os sindicatos estão pedindo que os planos fiscais do governo anterior sejam descartados, mais gastos com serviços públicos, impostos mais altos sobre os ricos e a reversão de uma mudança impopular que faz com que as pessoas trabalhem mais tempo para obter uma aposentadoria.

Em Paris, muitas linhas de metrô ficaram suspensas durante a maior parte do dia, exceto nos horários de pico da manhã e da tarde. Os alunos se reuniram para bloquear as entradas de algumas escolas.

"Bloqueie sua escola de ensino médio contra a austeridade", dizia um cartaz levantado por um aluno em frente à escola de ensino médio Lycee Maurice Ravel, na capital francesa, onde a reunião incluía professores e representantes dos trabalhadores.

"Atualmente, os trabalhadores são tão desprezados por este governo e pelo (presidente Emmanuel) Macron que, de fato, isso não pode continuar assim", disse o motorista de ônibus e representante sindical da CGT, Fred, em uma manifestação em frente à escola.

"Estou aqui para defender os serviços públicos", afirmou o professor Gaetan Legay, de 33 anos, no mesmo comício, "em particular, para exigir que o dinheiro público volte para os serviços públicos (...) e não para as grandes empresas ou para doações fiscais aos ultra-ricos".

Macron e seu recém-nomeado primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, estão sob pressão do Parlamento em relação aos prováveis cortes orçamentários e dos investidores preocupados com o déficit da segunda maior economia da zona do euro.

Uma fonte do Ministério do Interior afirmou que se espera que cerca de 800.000 pessoas participem das greves e protestos.

"Os trabalhadores que representamos estão irritados", disseram os principais sindicatos do país em uma declaração conjunta na qual rejeitaram os planos fiscais "brutais" e "injustos" do governo anterior.

O déficit orçamentário da França no ano passado foi quase o dobro do teto de 3% da UE, mas por mais que queira reduzi-lo, Lecornu -- que depende de outros partidos para aprovar a legislação -- enfrentará uma batalha para reunir apoio parlamentar para um orçamento para 2026.

O antecessor de Lecornu, François Bayrou, foi destituído pelo Parlamento na semana passada por causa de seu plano de redução do orçamento em 44 bilhões de euros. O novo primeiro-ministro ainda não disse o que fará com os planos de Bayrou, mas sinalizou uma disposição para fazer concessões.

(Reportagem de Zhifan Liu, Makini Brice, Dominique Vidalon, Mathias de Rozario, Juliette Jabkhiro, Lewis Macdonald)