Topo

Notícias

Sindicato de bancários de SP protesta contra demissões no Master

São Paulo

18/09/2025 17h24

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região fez na manhã desta quinta-feira, 18, um protesto contra a demissão de 86 funcionários do Banco Master. O ato ocorreu em frente à sede da instituição, no Itaim Bibi, zona sul da Capital.

Segundo o sindicato, as demissões ocorreram na segunda-feira, 15. A entidade de classe agora cobra a reintegração desses trabalhadores e diz que o Master se comprometeu a não promover novos desligamentos.

No começo do mês, o Banco Central reprovou a compra do Master pelo BRB, agravando a situação da instituição controlada por Daniel Vorcaro. O ex-presidente Michel Temer foi contratado para ajudar a destravar o negócio.

Nos bastidores, espera-se que o Master busque uma solução alternativa até o fim do mês para o banco evitar uma intervenção do BC, segundo apuração do Valor Econômico.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Importação chinesa de milho cai 90,5% em agosto e a de trigo cede 44,8%, diz Gacc

Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Alemanha e Espanha querem solução para caça europeu até o fim do ano

"Parece" que a China aprovou acordo com TikTok, diz Trump

Lula pode vetar anistia? Entenda regras em caso de aprovação no Congresso

Família encontra cobra venenosa dentro da privada no DF; assista

Ativistas exigem libertação de jornalista preso na Guatemala desde 2022

Vídeo mostra brincadeira em Bali, e não assalto a surfista no mar do Rio