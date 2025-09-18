Topo

Sete dirigentes do BoE votaram por manutenção do juro básico; dois defenderam redução da taxa

São Paulo

18/09/2025 08h20

Sete dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE) votaram pela manutenção da taxa básica de juros, em 4%, nesta quinta-feira, 18, segundo comunicado do BoE.

Dissidentes, Swati Dhingra e Alan Taylor defenderam que o juro básico fosse reduzido em 25 pontos-base, a 3,75%.

Ainda no comunicado, o BC britânico disse que o MPC aprovou também a redução do seu estoque de títulos do governo do Reino Unido, conhecidos como Gilts, em 70 bilhões de libras nos próximos 12 meses, para 488 bilhões de libras.

O BoE reiterou ainda que uma postura "gradual e cautelosa" em relação a futuros cortes de juros continua sendo "apropriada" e que não tem uma trajetória predeterminada para sua política monetária.

