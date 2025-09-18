São Paulo perde para LDU (2-0) na ida das quartas da Libertadores
O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU nesta quinta-feira (18), em Quito, e ficou em situação difícil para se classificar à semifinal da Copa Libertadores.
O time equatoriano construiu a vitória no estádio Rodrigo Paz Delgado com um gol em cada tempo, primeiro com Bryan Ramírez (15') e depois com Michael Estrada (78').
Comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes, a LDU foi com tudo para abrir vantagem no confronto de quartas de final.
A pressão surtiu efeito cedo. Ramírez abriu o placar batendo de primeira no canto direito do goleiro Rafael depois de receber lançamento dentro da área.
- São Paulo sente o gol -
O gol caiu como um balde de água fria sobre o São Paulo, que desde o início controlava as ações.
O time de Quito, que eliminou o Botafogo nas oitavas de final, foi mais ofensivo jogando em casa, na altitude de 2.850 metros acima do nível do mar, onde está invicto na competição.
Com mais posse de bola e jogando no 4-3-3, o Tricolor paulista pouco pôde fazer no primeiro tempo para chegar à área da LDU e levar perigo ao goleiro Gonzalo Valle, que durante quase todo o primeiro tempo assistiu seus companheiros no campo de ataque.
- LDU amplia -
O São Paulo voltou melhor depois do intervalo e tentou de tudo para buscar o empate, um resultado que o deixaria em boa situação para decidir o confronto em casa.
Mas a LDU ampliou a vantagem na reta final, com o gol de Estrada. O artilheiro, que havia entrado minutos antes no lugar de Alejandro Cabeza, finalizou de pé direito após erro na saída de bola do time paulista.
O jogo de volta das quartas de final será na próxima quinta-feira, no Morumbis, onde o São Paulo terá que buscar uma grande virada para continuar vivo por mais um título internacional, que não vem desde a conquista da Copa Sul-Americana de 2012.
Quem avançar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Palmeiras e River Plate, que se enfrentaram na quarta-feira, em Buenos Aires, com vitória do time brasileiro por 2 a 1.
Escalações:
LDU: Gonzalo Valle - Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quinteros (Josué Cuero, 84'), Fernando Cornejo (Kevin Minda, 71'), Carlos Gruezo, Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastran, 84'), Jason Medina (Alejandro Cabeza, 58', e Michael Estrada, 71') e Gabriel Villamil. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Cédric Soares (Maílton, 46'), Damián Bobadilla (Rodriguinho, 70'), Pablo Maia, Marcos Antônio, Enzo Díaz - Emiliano Rigoni (Ferreira, 70') e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).
