Saneamento para todos geraria economia de R$ 25 bilhões com saúde

Vila da Barca, comunidade de palafitas em Belém, enfrenta falta de saneamento básico - Pablo Porciuncula - 04.dez.2024/AFP
Vila da Barca, comunidade de palafitas em Belém, enfrenta falta de saneamento básico
Emilio Sant'Anna

Colaboração para Ecoa, de São Paulo

18/09/2025 05h30

Universalizar o acesso ao saneamento básico no Brasil geraria uma economia de R$ 25 bilhões em gastos de saúde, estima o Instituto Trata Brasil. No total, essa melhoria teria um impacto de mais R$ 1,5 trilhão em diferentes setores da economia, R$ 815 bilhões já descontados os custos dos investimentos, até 2040.

Hoje, com a coleta de esgoto restrita a 56% da população, em 2024 o país registrou 344 mil internações causadas por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que custaram aos cofres públicos R$ 174,309 milhões. Desse universo, crianças de 0 a 4 anos e idosos representam 43,5% das hospitalizações.

Entre as doenças e condições associadas à falta de saneamento básico estão diarreia, hepatite A e leptospirose. No ano passado, até mesmo a cólera, que pode ser fatal e estava erradicada no território nacional havia 18 anos, reapareceu por aqui.

O novo marco legal, de 2020, estabeleceu como meta a universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033.

A atualização da legislação trouxe mudanças significativas ao setor, ampliando a participação da iniciativa privada e criando regras mais rígidas de regulação e fiscalização. Os dados do Trata Brasil consideram o período imediatamente posterior à entrada em vigor do novo marco, de 2021 a 2040.

Luana Pretto, presidente executiva da entidade, explica que a estimativa de ganhos engloba diferentes aspectos. Entre eles, estão a redução de custo com tratamentos de saúde, o aumento da produtividade do trabalho (pessoas doentes faltam mais), a valorização imobiliária (resultado das obras sanitárias), e a renda com turismo: praias limpas, por exemplo, atraem mais pessoas. Além desses benefícios, as intervenções em si também geram ganhos econômicos diretos com a geração de empregos e renda.

"As pessoas que vão trabalhar com as obras de saneamento vão gastar os seus salários na economia local, em restaurantes, aluguel e na compra artigos da região", diz Luana Pretto.

Avanço já impacta economia

Desde que a nova legislação passou a vigorar, segundo a Abcon Sindcon (Associação e Sindicato das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto), mais de 6,3 milhões de novos domicílios passaram a contar com água tratada, enquanto outros 6,1 milhões foram conectados à rede de esgoto.

Atualmente, 85,9% dos lares brasileiros possuem acesso à água encanada e 69,9% estão integrados ao sistema de esgotamento sanitário.

De acordo com Christianne Dias, diretora-executiva da Abcon Sindcon, um estudo recente realizado pela entidade aponta que o avanço do saneamento já movimenta a economia.

Entre 2019 e 2023, o setor registrou um crescimento de 20,9% no número de empregos formais. Na construção civil voltada ao setor, o crescimento foi de 17,5%, totalizando R$ 10,8 bilhões em 2023. Além disso, entre 2020 e 2023, foram investidos R$ 84 bilhões. Nesse período, também foram realizados 60 leilões, resultando em R$ 181,6 bilhões em contratos até 2025. Esses investimentos devem atingir 74 milhões de pessoas direta ou indiretamente.

"A indústria nacional voltada ao saneamento teve um salto expressivo: a produção de máquinas, equipamentos e materiais específicos cresceu 97,7% em termos reais, atingindo R$ 2,6 bilhões em 2022. Esse avanço fortalece fornecedores, gera inovação e impulsiona o desenvolvimento tecnológico do país", diz Christianne Dias.

A melhora é significativa, mas ainda é preciso trabalho. Para Marilene Ramos, diretora de relações institucionais e sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil, a universalização ainda esbarra em desafios como as mudanças climáticas e o desperdício de água.

"É fundamental o investimento em tecnologia, em inteligência artificial, de forma a termos nossos sistemas monitorados, produzindo informação, possamos nos antecipar aos problemas e trabalhar com previsões meteorológicas", diz.

