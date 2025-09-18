Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

O salário mínimo nacional atualizado foi creditado pela primeira vez nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só aparece em fevereiro porque os salários sempre são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção do valor começou a ser refletida no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber em atividades formais. Ele serve também de referência para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.

O novo valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste, percentual superior à inflação do período. No entanto, o montante final ficou abaixo do esperado em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Mudança nas regras

Antes, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor teria chegado a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite adicional: teto de 2,5% para o aumento das despesas. Assim, mesmo que o PIB registre crescimento maior, como 3,2%, a aplicação fica restrita ao percentual máximo de 2,5%.

Impactos

O reajuste do salário mínimo influencia diretamente as aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e outros programas sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos elevados que possam gerar desequilíbrio nas contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.