Topo

Economia

Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

18/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado foi creditado pela primeira vez nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só aparece em fevereiro porque os salários sempre são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção do valor começou a ser refletida no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber em atividades formais. Ele serve também de referência para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.

O novo valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste, percentual superior à inflação do período. No entanto, o montante final ficou abaixo do esperado em razão das medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Mudança nas regras

Antes, o cálculo do salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor teria chegado a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incluído um limite adicional: teto de 2,5% para o aumento das despesas. Assim, mesmo que o PIB registre crescimento maior, como 3,2%, a aplicação fica restrita ao percentual máximo de 2,5%.

Impactos

O reajuste do salário mínimo influencia diretamente as aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e outros programas sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos elevados que possam gerar desequilíbrio nas contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

Ações e CDB: juro menor nos EUA e Selic devem atrair investidores ao Brasil

'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas

Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro já começaram; veja calendário

Com a chegada da H&M ao Brasil, como ficam C&A e Renner na Bolsa?

Congresso aprova MP que amplia isenção na conta de luz

Empreendedores 50+ usam presença digital para alavancar negócios

Nova ponte Brasil-Paraguai tem previsão de entrega para fim de 2026