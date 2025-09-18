Saiba como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos usando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio da nova linha chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o empréstimo com garantia do FGTS?

Funcionários registrados em regime CLT podem aderir a essa modalidade. A iniciativa foi criada pelo governo federal como uma alternativa para ampliar o acesso ao crédito. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos credenciados.

O trabalhador informa o valor desejado, e o sistema mostra diferentes propostas — em um modelo parecido com um leilão — permitindo que ele escolha a oferta mais vantajosa, levando em conta os juros e o prazo de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso torna possível aplicar taxas menores do que as cobradas nos consignados tradicionais. Depois da contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, caso ocorra demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. Se o trabalhador mudar de emprego, mas continuar no regime CLT, o contrato não é afetado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras adicionais e limites para os juros.

Quem já possui empréstimos com desconto em folha tem a opção de migrar o contrato atual para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos é oferecer condições para evitar o superendividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para liquidar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), essa linha também pode ajudar a cobrir débitos no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de emergência e ausência de reserva financeira, essa opção é mais vantajosa do que muitas outras do mercado", afirma.

Por outro lado, a especialista alerta que essa modalidade não é indicada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam margem consignável do INSS. "Nesse caso, o consignado pela aposentadoria tende a ser mais atrativo, pois possui juros menores do que o consignado CLT", orienta.

Antes de assinar contrato, é indispensável avaliar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não comprometa demais o orçamento. Esse tipo de crédito pode ser útil para aquisição de um imóvel, mas não compensa se for apenas para cobrir gastos do dia a dia".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o app, é preciso ter cadastro no Gov.br. O processo é o seguinte:

Entre no site Gov.br e preencha os dados pessoais (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre sua vida profissional; Após validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser trocada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a carteira digital ficará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento digital é emitido automaticamente. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão com CPF já tem uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Para quem nunca teve vínculo formal, aparecerão apenas os dados pessoais de identificação.