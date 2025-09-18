Topo

Rodada de negociações entre Colômbia e o maior grupo narcotraficante do país é concluída no Catar

Uma rodada de conversas de paz entre o governo colombiano e o maior grupo narcotraficante do país foi concluída no Catar, informou, nesta quinta-feira (18), o país do Golfo, e está prevista uma nova rodada em uma data posterior.

Desde que iniciou seu mandato em 2022, o presidente colombiano, Gustavo Petro, tenta, sem êxito até agora, negociar o desarmamento dos diferentes grupos armados que seguem operando no país após o histórico acordo de paz com a extinta guerrilha das Farc em 2016.

No mês passado, Petro anunciou a retomada dos diálogos com o Clã do Golfo, uma organização narcotraficante de origem paramilitar autodenominada Exército Gaitanista da Colômbia (EGC), com a qual busca negociar a paz desde 2023.

Segundo a inteligência militar colombiana, o Clã do Golfo possui 7.500 membros, é o maior grupo armado do país e responsável pelo envio de centenas de toneladas de cocaína anuais aos Estados Unidos e Europa a partir da Colômbia, o maior produtor mundial desta droga.

A organização também se financia com extorsão, mineração ilegal e controla o movimento de migrantes pela perigosa selva de Darién entre a Colômbia e o Panamá, concordam fontes oficiais e especialistas.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse em um comunicado que a rodada de negociações foi realizada a pedido do governo colombiano de 14 a 18 de setembro com o "objetivo de avançar na reconciliação e encontrar soluções sustentáveis para os desafios crônicos apresentados pelos grupos armados".

O ministério acrescentou que as conversas incluíram "o desarmamento e a consolidação da paz" e que "ambas as partes concordaram em realizar uma nova rodada de conversações em Doha em uma data posterior", sem especificar quando ocorreriam.

O Clã do Golfo insiste em ser reconhecido como um grupo político e receber um tratamento semelhante ao da guerrilha e dos esquadrões paramilitares.

Segundo o centro de estudos Fundación Ideas para la Paz, entre 2018 e 2025 a organização aumentou em 165% o número de seus integrantes, opera em 300 municípios dos mais de 1.100 que o país possui e continua se fortalecendo.

