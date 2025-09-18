Homem morre dentro de templo da Universal; família diz que houve agressão

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 31 anos em um templo da Igreja Universal em Marechal Hermes, zona norte do Rio. Ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, e a família diz que houve violência no templo.

O que aconteceu

Giusepe Bastos de Sousa morreu após ser imobilizado por um pastor no estacionamento da igreja, segundo a família. Diagnosticado há cinco anos com esquizofrenia paranoide, ele frequentava a Igreja Universal havia pelo menos três anos.

Ele teve uma crise na tarde de domingo (14), por volta das 17 horas. Segundo a família, saiu de casa agressivo, e a mãe suspeitou que tivesse ido até a igreja onde costumava ir, em Marechal Hermes.

A irmã recebeu a notícia de que Giusepe estava quebrando objetos no templo. A atendente de telemarketing Desiré Sousa Bastos, 26, contou ao UOL que buscou o pai para acompanhá-la e ambos seguiram para o local.

Ao chegar, Desiré afirma que encontrou o irmão jogado no chão, com o pastor em cima dele, pressionando o seu pescoço. "Ele já não apresentava sinais de vida, não se movia, não abria os olhos, não falava."

Desiré afirma que o irmão já estava inconsciente quando o encontrou. "Quando tentei checar o pulso, não senti nada. Os membros da igreja não deixavam eu me aproximar, falavam que ele estava apenas dormindo, mas ele já não tinha sinais de vida. O pastor estava em cima dele e continuou mesmo depois de ele já estar morto."

Socorristas pediram ao pastor que saísse de cima de Sousa para iniciar as manobras de reanimação, diz a irmã. "Tentaram três vezes até conseguir um pulso. Levaram para a UPA, mas pouco depois recebemos a informação de que já tinha tido morte cerebral, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio", afirmou.

A irmã de Giusepe acusa membros da igreja de debocharem do sofrimento da família. "Minha mãe estava no chão da delegacia chorando, implorando a Deus, pedindo para trocar de lugar com o filho, e do lado de fora os membros da igreja estavam rindo, fazendo piadas. Foi uma covardia. Riram da nossa dor".

O corpo apresentava marcas de agressão, segundo Desiré. "Ele tinha marcas roxas de estrangulamento no pescoço, feridas no braço, na testa e na boca. Foi uma morte violenta, não pode ficar assim." Segundo a irmã, um médico da UPA reforçou a suspeita de morte violenta.

O UOL procurou a Igreja Universal por email. Também buscou as unidades de Marechal Hermes por meio de mensagens nas redes sociais, mas ainda não obteve resposta —o espaço segue aberto. A Polícia Civil informou em nota que a investigação está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes) e segue sob sigilo.

Quem foi Giusepe

Antes do diagnóstico, Giusepe levava uma vida ativa e trabalhava regularmente. Ele serviu ao Exército, trabalhou como garagista, malhava, gostava de ler, escrever e jogar videogame. A irmã descreve que ele era calmo, respeitoso e cuidadoso. No Instagram, se apresentava como futuro personal trainer.

A esquizofrenia paranoide mudou sua rotina, segundo a família. "Ele não aceitava as consultas porque não confiava nos médicos. Os profissionais não explicavam detalhadamente a doença, o tratamento, os medicamentos. Por isso ele não fazia uso das medicações, porque não confiava."

Além da esquizofrenia, ele também tinha diagnóstico de depressão. A família conta que saía cada vez menos de casa e reduziu a frequência aos cultos.

A família buscou ajuda, mas conta que não obteve apoio. "Já tentamos diversas vezes um tratamento, mas não tivemos o apoio necessário. Minha mãe foi à clínica da família pedir ajuda e ouviu que não podiam fazer nada porque o paciente tinha de sair de casa e ir até lá. No estado em que ele se encontrava, se recusava e tinha força, não tinha como levá-lo no colo como uma criança."

'Estamos todos muito mal'

Pais da vítima não estão conseguindo lidar com a perda. "Minha mãe enterrou o coração dela junto com meu irmão. Ela diz que perdeu o filho querido que cuidou com tanto amor. Meu pai está com a pressão alta e não consegue se recuperar. Estamos todos muito mal com isso."

A família acusa a igreja de omissão em episódios anteriores. Desiré diz que membros da Universal sabiam do estado clínico do irmão e que houve conflitos anteriores, mas que nunca avisaram a família e nem registraram boletim de ocorrência. Segundo ela, chegou a ouvir de integrantes que Giusepe perseguia uma jovem da igreja, mas ninguém informou à família sobre o caso.

A mãe chegou a frequentar a mesma unidade da Universal. "Minha mãe também já esteve lá como fiel, mas mesmo conhecendo a nossa família, eles nunca entraram em contato para nos alertar."

Para Desiré, o caso foi um homicídio que precisa ser punido. "Eles cometeram agressões e mataram meu irmão. Esperamos que paguem por isso dentro da cadeia."