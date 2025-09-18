Topo

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

18/09/2025 10h37

Corpo de Bombeiros fluminense informou, em nota, que a competição é uma oportunidade de troca de experiências entre as equipes dos países participantes, quando estarão compartilhando novas técnicas, inovações na área de resgate. estratégias para melhorar a resposta a emergências.

Segundo a corporação, cada exercício apresentado na competição "reproduzirá situações reais, colocando à prova a capacidade técnica, o trabalho em equipe e a tomada de decisão sob pressão".

"Esse compromisso mundial dialoga diretamente com as metas estabelecidas pelas Nações Unidas, que em 2030 encerrarão a chamada Década para a Segurança no Trânsito, instituída em 2021 pela Assembleia Geral da ONU", acrescentou.

As metas estabelecidas pela ONU objetiva "reduzir pela metade o número de mortes no trânsito, que atualmente vitimam cerca de 1,2 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Por isso a importância de eventos como esse" - declarou o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Acidentes de trânsito

No estado do Rio de Janeiro, a gravidade desse cenário é evidente: em 2024, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 73.919 ocorrências de acidentes de trânsito, entre colisões, capotagens, quedas de veículo e atropelamentos. No ano anterior, foram registradas 63.812 ocorrências, e, este ano, de janeiro até agora, a corporação já contabiliza mais de 53.870 chamados. Os números demonstram a importância do aprimoramento constante das equipes para esse tipo de atendimento.

Criado em 1999, o evento é considerado o maior encontro internacional de profissionais de resgate, consolidando-se como uma plataforma global de formação, inovação e cooperação. A cada edição, bombeiros, socorristas e especialistas em emergências médicas se reúnem para aprender, ensinar e reforçar o compromisso coletivo de salvar vidas.

