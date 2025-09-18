Homens armados invadem presídio em SP e resgatam detenta

Homens armados invadiram um presídio em São Paulo e resgataram uma mulher condenada por roubo de carros.

O que aconteceu

Grupo entrou no CPP Feminino Butantã, na capital, e levou a presa, que estava no local desde 2022. O resgate aconteceu na manhã de hoje, na unidade prisional na zona oeste paulistana.

Homens armados fizeram agentes penais de reféns, resgataram a mulher e fugiram. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado.

Presa seria chefe de uma quadrilha de roubo de carros de luxo na região metropolitana. A mulher e dois homens foram detidos em 2022 após roubarem cinco veículos no ABC paulista. Desde então, ela cumpria pena de 12 anos de prisão no presídio da zona oeste da capital.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) apura a ocorrência. A pasta instaurou procedimento interno para investigar o resgate da detenta. O UOL entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e aguarda manifestação.