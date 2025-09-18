UOL tem 13 finalistas em premiações de jornalistas negros e de saúde

Treze jornalistas do UOL estão entre os finalistas de duas importantes premiações da imprensa brasileira: o +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira e o +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025. Além disso, VivaBem —plataforma de saúde e bem-estar do UOL —concorre entre os veículos mais admirados de saúde.

As duas iniciativas, organizadas pelo portal Jornalistas&Cia, estão na fase final de votação, que vai definir os vencedores do ano. Confira a seguir os finalistas do UOL e como votar.

+Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem Estar 2025

Finalistas do UOL: VivaBem, Bárbara Paludeti e Lúcia Helena de Oliveira

Até quando votar: 19/9/2025

Onde votar: https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa/admirados-de-saude-ciencia-bem-estar-2025-2o

+Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025

Finalistas do UOL: Bruna Souza, Bruno Luiz, Carolina Nogueira, Cris Guterres, Debora Alexandre, Diego Sarza, Luis Adorno, Raissa Silva Lima, Saulo Pereira Guimarães, Simone Freire, Thiago Simpatia

Até quando votar: 30/9/2025

Onde votar: https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa/jornalistas-negros-2025-2o-turno