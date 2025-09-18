Topo

Notícias

UOL tem 13 finalistas em premiações de jornalistas negros e de saúde

Cris Gutterres (esq.), Lúcia Helena e Diego Sarza (dir.) são finalistas do Prêmio +Admirados da Imprensa - Arte/UOL
Cris Gutterres (esq.), Lúcia Helena e Diego Sarza (dir.) são finalistas do Prêmio +Admirados da Imprensa Imagem: Arte/UOL
do UOL

Do UOL, de São Paulo

18/09/2025 10h05

Treze jornalistas do UOL estão entre os finalistas de duas importantes premiações da imprensa brasileira: o +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira e o +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025. Além disso, VivaBem —plataforma de saúde e bem-estar do UOL —concorre entre os veículos mais admirados de saúde.

As duas iniciativas, organizadas pelo portal Jornalistas&Cia, estão na fase final de votação, que vai definir os vencedores do ano. Confira a seguir os finalistas do UOL e como votar.

+Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem Estar 2025

Finalistas do UOL: VivaBem, Bárbara Paludeti e Lúcia Helena de Oliveira

Até quando votar: 19/9/2025

Onde votar: https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa/admirados-de-saude-ciencia-bem-estar-2025-2o

+Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025

Finalistas do UOL: Bruna Souza, Bruno Luiz, Carolina Nogueira, Cris Guterres, Debora Alexandre, Diego Sarza, Luis Adorno, Raissa Silva Lima, Saulo Pereira Guimarães, Simone Freire, Thiago Simpatia

Até quando votar: 30/9/2025

Onde votar: https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa/jornalistas-negros-2025-2o-turno

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

País registra recorde de 1,6 bilhão de aves comerciais em 2024, diz IBGE

PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

Dino manda PF investigar Bolsonaro e aliados por gestão durante pandemia

IBGE: rebanho bovino é de 238,2 milhões de cabeças em 2024 e cai 0,2% ante 2023

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

Motta anuncia Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Motta indica Paulinho da Força para relatar texto da anistia na Câmara

Tubulação da Sabesp cai, atinge residência e esmaga idosa na região metropolitana de SP

Conab vê aumento de 3,7% no plantio de soja no Brasil em 2025/26 e nova safra recorde