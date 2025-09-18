Piloto de helicóptero que caiu em SP usou cocaína e remédios, diz apuração

A investigação do acidente aéreo que matou piloto e copiloto em 2022 na região de Caieiras, na Grande São Paulo, apontou que a queda ocorreu por um conjunto de fatores como as condições meteorológicas, planejamento de voo inadequado e decisões de pilotagem falhas.

O documento também indica que o uso de cocaína e remédios psicoativos pelo piloto do helicóptero também pode ter afetado a concentração e as capacidades cognitivas e psicomotoras do profissional na função. A aeronave era operada por uma empresa cujo um dos sócios é José de Menezes Berenguer Neto, CEO do Banco XP.

As informações constam no relatório final da investigação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) divulgado em 2 de setembro.

O que o relatório apontou

Condições meteorológicas contribuíram com o acidente, diz relatório. No momento da ocorrência havia baixa nebulosidade, chovia e a região tinha baixa luminosidade —o que pode ter colaborado para redução da visibilidade. O documento aponta que não havia condições para fazer o voo naquele momento.

Investigação também acredita que o piloto tenha realizado voo por instrumentos, ou seja, se baseando somente em informações da aeronave, sem conseguir referências visuais externas. A apuração também sugere que possa ter ocorrido uma possível falha na programação dos sistemas de navegação do helicóptero.

Exame toxicológico feito no corpo do piloto teve resultado positivo para a cocaína e medicamentos para depressão, ansiedade e para dormir. Não há informações sobre quanto tempo antes do voo ele usou as substâncias. O homem, que não teve o nome divulgado, trabalhava na empresa operadora da aeronave havia 12 anos e, segundo relatos, era experiente. O profissional fez tratamento psiquiátrico, ficando afastado das funções de voo, porém, retornou as atividades —o relatório não detalha quando isso ocorreu.

Documento aponta que o uso dos medicamentos é incompatível com o exercício da atividade aérea. Apesar disso, o relatório informa que a Comissão de Investigação descartou que o piloto tivesse a intenção deliberada de causar o acidente.

Exames feitos no corpo do copiloto resultaram negativo para uso de drogas e medicamentos. Ele pertencia ao quadro de funcionários de outro contratante e foi chamado para substituir outro profissional horas antes da decolagem porque tinha familiaridade prévia com a rota que seria realizada, bem como o local de pouso.

Quanto a aeronave, ela se encontrava com certificado de aeronavegabilidade válido. Também tinha passado por inspeção dias antes da queda. A análise dos motores não evidenciou mau funcionamento ou falha que pudesse ter colaborado para a ocorrência.

Relembre o caso

A aeronave colidiu contra um morro no conjunto de montanhas da Serra da Cantareira, no município de Caieiras (SP), na noite de 5 de agosto de 2022. O local da queda é próximo do Pico do Jaraguá, na zona norte da capital paulista. O helicóptero ficou destruído.

O helicóptero pegou fogo, e os bombeiros precisaram atuar para apagar as chamas. Seis viaturas foram deslocadas para a região.

Antes da colisão, o helicóptero sobrevoou por cinco minutos. Depois, perdeu o contato com o radar exatamente no local onde ocorreu o impacto com o morro. O serviço de tráfego aéreo não recebeu nenhuma comunicação ou pedido de ajuda da aeronave.

A aeronave era um modelo Agusta 109-E, prefixo PP-JMA, fabricada em 2010 e com capacidade para oito pessoas —dois deles na cabine dos pilotos e seis na cabine dos passageiros. A operadora era a empresa Majam Participações LTDA., que tem três sócios, sendo Berenguer Neto um deles.

A reportagem entrou em contato com o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para saber informações sobre o processo do caso. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.