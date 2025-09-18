Rashford brilha e Barcelona vence Newcastle (2-1) em estreia na Champions

Dois gols do atacante inglês Marcus Rashford deram a vitória ao Barcelona sobre o Newcastle por 2 a 1 nesta quinta-feira (18), em St. Jame's Park, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões.

Rashford (58' e 67'), que marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Barça, resolveu um duelo difícil para o time espanhol, que teve a vitória ameaçada quando Anthony Gordon (90') descontou para o Newcastle na reta final.

"Estou muito feliz. Foram dois gols fantásticos, um ótimo jogo. Fizemos um trabalho excelente", disse o artilheiro da noite em entrevista na zona mista.

No segundo tempo, enquanto o Barcelona segurava a pressão dos donos da casa, Jules Koundé cruzou pela direita e Rashford finalizou de cabeça para bater o goleiro Nick Pope.

Pouco depois, o atacante inglês recuperou a bola no campo de ataque e disparou uma bomba de fora da área para marcar um golaço.

Mas o Nescastle continuou pressionando e conseguiu seu gol antes do apito final. Gordon aproveitou passe rasteiro de Jacob Murphy e levantou a torcida inglesa, que manteve a esperança nos sete minutos de acréscimos, mas o placar permaneceu inalterado.

"É muito importante começar a Liga dos Campeões com três pontos em Newcastle. Vimos uma atuação muito boa de toda a equipe. O ambiente é fantástico", disse após a partida o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

"Fomos os protagonistas, dominamos o jogo. Quando eles marcaram, ficou complicado, é normal. O time queria, eles jogaram, nós tivemos a bola. Estamos felizes porque é importante começar a Liga dos Campeões assim", comemorou o zagueiro uruguaio Ronald Araújo em declarações à plataforma Movistar+.

