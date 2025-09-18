Kotscho: Quem manda na Câmara é centrão aliado ao bolsonarismo

O centrão aliado ao bolsonarismo controla de fato a Câmara dos Deputados, avalia o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL. Para ele, a aprovação da chamada PEC da Blindagem marca um ponto crítico de desgaste político e revolta popular.

A proposta aprovada exige autorização prévia da Câmara ou do Senado para que o Supremo Tribunal Federal abra processos contra parlamentares, estendendo ainda o foro privilegiado a presidentes de partidos. Segundo críticos, o texto protege políticos investigados e abre brechas para atuação do crime organizado.

Quem ganhou essa votação, tanto da anistia como da 'PEC da Impunidade', foi o Sóstenes Cavalcante [líder do PL na Câmara], que liderou o motivo contra o Hugo Motta. Todo mundo lembra que ele não conseguia nem se sentar na cadeira dele. Motta voltou a sentar na cadeira, mas quem comanda mesmo a Câmara é o centrão aliado ao bolsonarismo. Esse é o fato.

Motta não manda mais nada. Está tentando sobreviver no cargo, mas já não tem credibilidade e moral. Não entendo como é que deputados experientes do PT entram ainda em acordo com Motta e o centrão. Dá desgosto de ver o que está acontecendo. Dá vergonha.

Nunca vi uma revolta tão grande e rápida como nessa história da 'PEC da Impunidade'. A impressão que eu tenho é que a população perdeu a paciência com a Câmara. O que eles estão fazendo é inominável. Já estão sendo marcadas várias manifestações para domingo, em protesto contra essa PEC e a anistia também.

Essa é a semana da vergonha da Câmara. Nunca se viu nada parecido com isso. Em mais de 50 anos de jornalismo, eu nunca vi nada parecido. Não tem explicação. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho também alerta para os riscos de avanço do crime organizado, beneficiado pelas novas regras da PEC, especialmente em assembleias legislativas como a do Rio de Janeiro.

Isso abrirá as portas para o crime organizado, mais do que já está. No Rio de Janeiro, são conhecidos os casos de representantes das organizações criminosas que estão na Assembleia. Essa PEC vai beneficiar também os deputados estaduais. Imaginem o dinheiro que eles têm. São donos de territórios.

Eles elegerão um monte de gente o ano que vem, mandarão para a Câmara e eles não poderão ser processados. Eles têm mais dinheiro do que os deputados das emendas. As pessoas não se deram conta ainda da gravidade do que estão fazendo. A última esperança é que o Senado vete isso. Se passar no Senado, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez deve salvar a democracia brasileira. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: