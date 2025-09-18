Topo

Notícias

OPINIÃO

Qual o futuro da PEC da Blindagem e da anistia?

Interior do Senado Federal, em Brasília - Marcos Oliveira/Agência Senado
Interior do Senado Federal, em Brasília Imagem: Marcos Oliveira/Agência Senado
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

18/09/2025 18h27

Voltando à ativa após problemas médicos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou ao Senado pedindo "maturidade" após a Câmara aprovar a chamada PEC da Blindagem e a urgência para a análise da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, relata Carla Araujo.

Sobre a PEC, Alcolumbre disse que ela seguirá rito normal e descartou pressa. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse à colunista Daniela Lima que a proposta não avança no Senado —muito por conta da desaprovação popular.

Alcolumbre também descartou apoiar uma anistia ampla para condenados por crimes contra a democracia, o que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que apenas a redução de penas para manifestantes estaria em pauta.

Daniela Lima, revelando os bastidores destes últimos dias quentes na Câmara, também conta que eles mostraram a dubiedade do presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que parece incapaz de cumprir prometidos, a fragilidade da negociação do governo e o cansaço do STF, que virou o último anteparo para questões não negociadas em outras instâncias.

Finalmente, Daniela relata que a "ação errática" do PT na Câmara nos últimos dias irritou o presidente Lula: a bancada do partido não conseguiu se descolar da aprovação da blindagem e não impediu que o projeto de anistia avançasse.

'Esgoto moral'

E o colunista Reinaldo Azevedo afirma que, com a PEC da Blindagem e a urgência para a anistia, a Câmara viveu dois dos seus dias mais vergonhosos na história. Reinaldo repete: não há pacificação possível com golpistas.

Marcos Augusto Gonçalves, da Folha, vai na mesma linha, dizendo que, com a PEC, a Câmara chafurda no seu próprio esgoto moral.

Já Leonardo Sakamoto alerta para o fato de que o dano à imagem dos deputados por conta da PEC pode custar a muitos deles sua reeleição.

E a colunista Letícia Casado relata que, ao sacar a PEC da Blindagem, a Câmara agiu mais contra o ministro do Supremo Flávio Dino que contra seu colega Alexandre de Moraes, por temer os inquéritos que apuram irregularidades nas emendas parlamentares.

Carla Araújo: Alcolumbre toca de lado a PEC, enterra impeachment e pede maturidade

Daniela Lima: PEC da Blindagem é dada como natimorta no Senado

Daniela Lima: Motta descumpre promessa e expõe debilidade do governo e cansaço do STF

Daniela Lima: Tripla derrota: PT vê ônus por blindagem, avanço da anistia e irrita Lula

Reinaldo Azevedo: Motta no arame: o que vem após a urgência. Não há pacificação com golpistas

Reinaldo Azevedo: Entenda o que pode mudar para golpistas. E de novo o Tarcísio 'condottiere'

Marcos Augusto Gonçalves: Com PEC vergonhosa, Câmara chafurda em seu esgoto moral

Letícia Casado: Dino incomoda mais do que Moraes, e Câmara responde com PEC da Blindagem

Leonardo Sakamoto: PEC da Blindagem enterra imagem de deputados, e muitos não vão se reeleger

Raquel Landim: Por anistia, 81% da bancada da bala vota a favor de PEC que protege bandido

Josias de Souza: Centrão usa Bolsonaro para se livrar dele e virar um centrãozão

Josias de Souza: Paulinho está a serviço do plano Tarcísio-2026, não de Bolsonaro

Thais Bilenky: Relator da anistia promete ouvir 'especialmente' o centro para fechar texto

André Santana: PEC da Blindagem: a revanche da Câmara é contra o povo brasileiro

Renato Terra: Humor: O melhor Congresso da história

Outros olhares

José Paulo Kupfer
Diferença de juros entre EUA e Brasil ajuda Copom a jogar parado Leia mais

Raul Juste Lores
Viagem de vereadores de SP a Nova York é inútil, mas reveladora Leia mais

Taise Spolti
Conheça a estrutura celular que pode mudar o tratamento do Alzheimer Leia mais

Eduardo Carvalho
SUS: um gigante reconhecido internacionalmente Leia mais

Roberto Sadovski
Nem Margot Robbie e Colin Farrell salvam 'A Grande Viagem da Sua Vida' Leia mais

Ruy Castro
Síndico em SC proíbe sexo após as 22h. E Zé Keti nessa? Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Pai que matou filho de 4 anos para se vingar da ex pega 52 anos de prisão

Justiça decreta perda de bens de espólio de ex-prefeito que fez 'escandalosa fortuna'

Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

Casa de leilões em Paris revela quadro "desconhecido" de Picasso

Governo toparia acordo para reduzir penas do 8/1 desde que não se anistie Bolsonaro

Sonho de Trump de retomar base de Bagram pode acabar parecendo uma reinvasão do Afeganistão, dizem fontes

CFM pede revogação de ato que permite aos enfermeiros prescrever antibióticos

Sem Estêvão e Endrick, Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

MP transforma Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência regulatória e amplia escopo

Por 7 a 4, STF fixa critérios para cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde