Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 18 de setembro de 2025?

Saiba qual o preço do ouro hoje Imagem: Leonhard Foeger/Arquivo/Reuters
18/09/2025 12h44Atualizada em 18/09/2025 12h44

Enquanto caminha para registrar o maior ganho anual desde 1979, o ouro tem se consolidado cada vez mais como alvo de interesse de investidores.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (18), às 12h45, o preço do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 652,06, segundo cotação do Ourominas. Já o valor atual de venda é de R$ 568,22.

O preço por onça-troy (31,104 gramas), por sua vez, gira em torno de R$ 20.281,76 para compra. Já o quilo do metal precioso está saindo por R$ 652.062,77.

Ouro em alta

Ouro está em alta e caminha para registrar o maior ganho anual desde 1979. O preço do metal precioso subiu 40% em 2025 e praticamente dobrou de valor nos últimos três anos.

A alta na cotação do ouro acontece, principalmente, pela incerteza gerada pela administração do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, segundo publicação de ontem do The Wall Street Journal. Entre os fatores estão políticas comerciais voláteis, como mudanças rápidas em tarifas, enfraquecimento do dólar e falta de progresso em conflitos globais como a guerra na Ucrânia.

A cotação do ouro cravou a máxima histórica de US$ 3.674,78 por onça-troy no início de setembro. "A maioria das pessoas agora está comprando e pensando que vai subir mais, em vez de vender", diz Sean Hoey, diretor-gerente da IBV International Vaults London, empresa especializada em cofres de depósitos para ativos valiosos, como ouro e joias. "Com Trump nos EUA e [Vladimir] Putin na Rússia, muitas pessoas pensam: Isso vai piorar?", questiona.

