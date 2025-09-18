Putin destitui Dmitry Kozak, vice-chefe da administração presidencial da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin destituiu Dmitry Kozak de suas funções como vice-chefe da administração presidencial da Rússia, de acordo com um decreto presidencial emitido nesta quinta-feira.

O decreto de uma linha não forneceu qualquer razão para a mudança e não disse o que Kozak pretendia fazer.

O Kremlin havia dito anteriormente em uma declaração que Kozak, uma figura de longa data na administração de Putin, havia se demitido.

A agência de notícias RBC disse que Kozak havia enviado uma carta de demissão e estava considerando opções para entrar no mercado.

Questionado sobre a reportagem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse:

"Posso confirmar que Dmitry Nikolayevich Kozak se demitiu. A seu próprio pedido."

Kozak trabalhou ao lado de Putin desde a década de 1990, quando os dois estavam juntos na administração de São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia. Ele desempenhou um papel fundamental na supervisão da organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi.

