Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos

A polícia divulgou as fotos e nomes de dois suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande, na Baixada Santista. Os dois estão foragidos e têm pedido de prisão em aberto.

O que aconteceu

Os homens foram identificados como Flávio Henrique de Souza, 24, e Felipe Avelino da Silva, 33. O segundo deles tem histórico de passagens por tráfico de drogas e roubo e envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), onde é conhecido como Mascherano, explicou o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite. "Ainda é cedo para apontar os papeis dos dois suspeitos identificados no crime", disse.

A motivação está nas duas linhas, sobre as investigações contra o PCC ou referente ao trabalho [do Ruy Ferraz] na prefeitura [de Praia Grande]. A suspeita não falou de motivação, só de logística

Artur Dian, delegado-geral da Polícia Civil de SP

Polícia de SP procura Flávio Henrique de Souza, 24, e Felipe Avelino da Silva, 33, por envolvimento na morte de Ruy Ferraz Imagem: SSP-SP/Divulgação

Hoje, Dahesly Oliveira Pires, 25, foi presa por envolvimento no crime após transportar fuzil que teria sido usado no assassinato. Ela saiu de Diadema, na Grande São Paulo, para buscar a arma. O envolvimento seria apenas na logística. A defesa dela não foi localizada para comentar o assunto.

Suspeita afirmou, ontem, em seu interrogatório, que não sabia o que estava carregando. Mas, segundo a polícia, ela teria afirmado 'extraoficialmente' que sabia estar transportando um fuzil. Aos policiais, ela também contou que foi procurada por um homem que a pediu para retirar um pacote em Praia Grande. Após voltar do litoral, a mulher, segundo a investigação, entregou a arma para a mesma pessoa que a recrutou.

O indivíduo que ela entregou o fuzil ainda não foi identificado e a arma também não foi localizada. A polícia também tenta descobrir onde e com quem ela pegou o armamento em Praia Grande. "A mulher fala que esse homem é um conhecido dela que pediu isso, chama ele de um nome carinhoso, que não leva a lugar nenhum", explicou a delegada-chefe do DHPP, Ivalda Aleixo.

A Justiça de São Paulo autorizou a prisão temporária de Dahesly por 30 dias. A mulher está presa no 6º Distrito Policial (DP), no Cambuci. Ontem, a mãe e o irmão de um dos homens foram ouvidos pela polícia. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira em Praia Grande. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura da cidade, onde ele trabalhava como secretário da Administração.

Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".