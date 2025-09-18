Presos por greve na França passam de 140; atos podem reunir mais de 900 mil

Mais de 140 pessoas foram detidas hoje na França, durante uma greve geral convocada em protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron.

O que aconteceu

Até as 11 horas (16 horas no horário local), ao menos 141 manifestantes foram presos em diferentes cidades francesas. Entre eles, 21 foram detidos em Paris e 75 seguem presos, conforme divulgado pelo jornal The Guardian, com base em informações do Ministério do Interior francês.

Fora da capital, cerca de 280 mil participaram dos protestos hoje, segundo estimativa de autoridades locais. Segundo apurado pela agência de notícias AFP, as forças de segurança da França esperam, por todo o país, uma mobilização com até 900 mil manifestantes nas ruas — cinco vezes mais que o número registrado nos protestos de 10 de setembro e com níveis semelhantes aos protestos contra a reforma da Previdência 2023.

Protestos em frente a estação Gare du Nord, em Paris, na França, no último dia 10 Imagem: Alain JOCARD / AFP

Atos foram convocados por sindicatos contra cortes sociais e política fiscal de Macron. "Estamos exaustos por sermos cobrados impostos em excesso e chegando ao fim do mês [sem dinheiro] a partir do dia 15", afirmou à AFP Samuel Gaillard, um gari de 58 anos e sindicalista da CGT (Confederação Geral do Trabalho) em Villeneuve-d'Ascq, no norte da França.

Autoridades mobilizaram 80 mil policiais e gendarmes para evitar bloqueios. "Seremos intransigentes", afirmou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, que previu que entre 5 mil e 8 mil "indivíduos perigosos" poderiam "causar distúrbios" durante as manifestações.

Apesar disso, serviços de trens regionais e transporte público foram limitados ou paralisados nas primeiras horas do dia em Paris. Muitas escolas e farmácias pelo país também foram fechadas durante a greve.

Pressão sindical

Ex-primeiro-ministro François Bayrou desencadeou os protestos com seu plano orçamentário para 2026. O projeto anunciado previa cortes de 44 bilhões de euros (R$ 276 bilhões) e a eliminação de dois feriados nacionais.

Parlamento derrubou governo Bayrou na semana passada e seu sucessor, Sébastien Lecornu, anunciou a elaboração de um novo plano. Nele, não foi incluída a supressão dos feriados, mas os sindicatos decidiram prosseguir com a mobilização.

"O orçamento será decidido nas ruas", afirmou à AFP Sophie Binet, líder da Confederação Geral do Trabalho. Além de exigir a eliminação dos cortes propostos por Bayrou, os sindicatos também pedem a revogação da impopular reforma da Previdência de 2023, além de mais recursos para os serviços públicos.

56% dos franceses aprovam a mobilização nacional, segundo pesquisa recente. O índice de aprovação da greve foi divulgado ontem por um levantamento do instituto Elabe.

Descontentamentos com políticas do governo Macron se tornaram constantes na França. Protestos contra a gestão ocorrem desde os protestos sociais dos "coletes amarelos", que começaram em 2018 devido ao aumento do preço dos combustíveis. Já em 2023, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas contra o aumento da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos, que Macron impôs por decreto, apesar da rejeição da população e dos sindicatos, e sem maioria no Parlamento.

Manifestantes demandam "justiça fiscal"

Protestos recentes são acompanhados de demanda por maior "justiça fiscal". Manifestantes também defendem a implementação da "taxa Zucman", um imposto que consiste em tributar em 2% ao ano os patrimônios superiores a 100 milhões de euros (R$ 630 milhões).

Apesar de já ter rejeitado a medida, Lecornu declarou que está "disposto" a trabalhar sobre "questões de justiça fiscal". A medida defendida por parte da população, porém, tem a oposição dos aliados conservadores do primeiro-ministro no governo, do setor empresarial e da extrema direita. Agora, Lecornu, em minoria no Parlamento, mantém contato com partidos para elaborar um orçamento para 2026 que evite sua queda, como ocorreu com seus dois antecessores.

Governo corre contra o tempo. Lecornu deve apresentar o projeto ao Parlamento em meados de outubro, em um contexto também de pressão para reduzir o déficit (5,8% do PIB em 2024) e a dívida pública (114%) da França.

*Com AFP