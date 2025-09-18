Topo

Presidente-executivo da B3 prevê negociação de títulos durante 24 horas a partir do início de 2026

18/09/2025 10h44

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, afirmou nesta quinta-feira que a companhia trabalha juntamente com o Tesouro Nacional para lançar no início de 2026 a possibilidade de negociação de títulos públicos durante as 24 horas do dia.

Atualmente, o programa do Tesouro Direto permite a negociação de títulos apenas entre 9h30 e 18h.

"A gente está trabalhando em conjunto, a B3 com a Secretaria do Tesouro Nacional, para viabilizar, acho que potencialmente no início do ano que vem, (para) pelo menos o primeiro título, o Tesouro Selic, poder ser negociado 25 por 5, ou 24 por 7", disse Finkelsztain, referindo-se à possibilidade de negociação durante 24 horas por dia, cinco dias por semana, ou durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Segundo ele, a negociação de ativos durante 24 horas é uma tendência, mas envolve uma discussão "às vezes bastante polêmica dentro do mercado".

Durante evento promovido pela instituição AGF, em São Paulo, Finkelsztain pontuou que há uma "demanda clara" entre os investidores pessoas físicas de que os horários de negociação sejam ampliados. "Devemos começar isso no início do ano que vem", reforçou.

(Por Fabrício de Castro)

