Premiê do Canadá busca estreitar laços com México diante da ameaça tarifária dos EUA

Por David Ljunggren

(Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, chega à Cidade do México nesta quinta-feira para uma missão de dois dias destinada a melhorar os laços recentemente tensos e buscar uma frente comum em negociações comerciais cruciais com os Estados Unidos.

Carney deve se encontrar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para o que ele disse que seriam conversas abrangentes sobre assuntos como laços comerciais, segurança e saúde.

"Esse é um relacionamento muito importante para o Canadá", disse ele aos repórteres em Ottawa na terça-feira.

A viagem de Carney será a primeira visita bilateral de um primeiro-ministro canadense ao México em oito anos.

As autoridades canadenses que informaram os repórteres na quarta-feira descreveram os laços como excelentes, mas admitiram que poderiam ser mais estreitos.

"Os compromissos de mais alto nível têm sido poucos e distantes entre si, portanto, esta é uma oportunidade para reafirmarmos esse compromisso em nível de liderança", disse uma autoridade.

Carney e Sheinbaum devem realizar um almoço de trabalho nesta quinta-feira e assinar uma parceria estratégica abrangente, além de impulsionar os laços de segurança.

O Canadá, o México e os Estados Unidos renovaram um tratado de livre comércio continental em 2018, mas o discurso de solidariedade se desgastou quando o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas comerciais.

As relações bilaterais azedaram no ano passado depois que políticos canadenses graduados sugeriram que seria melhor negociar um acordo comercial individual com o governo Trump.

Brian Clow, ex-assessor sênior que assessorou o então primeiro-ministro Justin Trudeau em assuntos da América do Norte, disse que as duas nações precisavam ter comunicações abertas, claras e confiáveis.

"Não é do interesse de nenhum dos dois países brigar entre si quando eles têm um único objetivo em comum, que é deter Donald Trump e suas ameaças comerciais", disse ele.

Os esforços canadenses para estabelecer uma nova relação econômica e de defesa com Washington foram interrompidos, ressaltando a necessidade de estreitar os laços com o México.

O acordo de livre comércio entre EUA, México e Canadá deverá ser revisado no próximo ano e Carney disse que essa é agora a prioridade do Canadá.

Carney enfatiza a necessidade de o Canadá encontrar novos mercados. O comércio bilateral de mercadorias com o México em 2024 totalizou apenas 55,4 bilhões de dólares canadenses, em comparação com 924,4 bilhões de dólares canadenses com os Estados Unidos.

"Onde quer que haja um potencial inexplorado, em termos de diversificação do comércio... precisamos capitalizá-lo, e o México é um excelente exemplo", disse uma autoridade canadense.