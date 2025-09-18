Topo

Notícias

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

São Paulo

18/09/2025 10h24

A Prefeitura de São Paulo multou em R$ 260 mil o proprietário do prédio que instalou um grafite com propaganda da National Football League (NFL), principal competição de futebol americano.

A penalidade foi aplicada após vistoria feita na terça-feira, 16, pela Subprefeitura Sé. O imóvel fica localizado na Avenida São João, 1399. O mural foi feito pelo artista visual Bruno Big. Ele compartilhou o processo de elaboração nas redes sociais.

Segundo a gestão municipal, o responsável pelo edifício foi autuado por instalar anúncio sem autorização. Ele tem o prazo de cinco dias para remover, sob pena de nova multa. A defesa dele não foi localizada. Ainda de acordo com a Prefeitura, o valor das multas é calculado com base na área.

A arte não é a primeira a ser autuada e receber ordem para ser removida. Em agosto deste ano, um prédio em frente ao Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), também no centro da capital, foi multado por causa da exposição de uma obra que remete à série Wandinha, da Netflix. A obra foi feita pela multiartista visual Aline Bispo, que também desenhou a capa do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior.

Com um fundo roxo, e a personagem ao centro com os braços cruzados, a arte adota um tom provocativo e irônico, típicos da personagem: "Viaduto praia? Realmente fascinante".

Nas redes sociais à época, Aline Bispo disse que adotou um tom político para a sua arte, costurando o preconceito que famílias latinas e imigrantes sofrem nos Estados Unidos com o jeito satírico de Wandinha.

"Wandinha é uma personagem da qual gosto e me identifico neste ponto, mas também no desencaixe intencional em relação ao mundo. Aproveitei para trazer as tradicionais espadas de São Jorge, tão presentes em meus trabalhos, com a intenção de conectá-la a esse ambiente, de uma latinidade outra", disse a artista, também nas redes sociais.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do prédio. Procurada, a Netflix não retornou os questionamentos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Dino manda PF investigar conclusões da CPI da Covid sobre Bolsonaro e cloroquina

EUA ignoram cúpula internacional sobre alimentação no Brasil

EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

Casal Macron quer provar à Justiça que primeira-dama da França é mulher

Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

Polícia identifica envolvidos em morte de Ruy Ferraz; dois estão foragidos

Sagrada Família de Barcelona atingirá seu ápice em 2026 no centenário da morte de Gaudí

IBGE: valor de produção de produto de origem animal foi de R$ 121,1 bi em 2024

Idosa morre esmagada dentro de casa por cano da Sabesp que caiu de caminhão

Putin diz que mais de 700.000 soldados russos estão na linha de frente da Ucrânia

Putin 'realmente me decepcionou', afirma Trump