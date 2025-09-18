Acorda sempre às 3 da manhã? A ciência explica este 'alarme misterioso'

Tic-tac. Dentro de você existe um relógio invisível que dita quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Só que esse despertador interno nem sempre funciona como gostaríamos: às vezes, ele toca no meio da noite, sempre no mesmo horário, interrompendo o sono de forma quase ritual.

Mesmo quem jura "dormir como uma pedra" acorda várias vezes por noite — a diferença é que o intervalo de tempo em que despertamos e voltamos a dormir é tão curto que passa despercebido. Mas, em alguns casos, eles ficam mais longos, conscientes e até previsíveis, como se o corpo tivesse programado um alarme oculto para as 2h ou 3h da manhã.

O que acontece enquanto dormimos

Durante a noite, o cérebro navega por ciclos que se repetem: sono leve (fases 1 e 2), sono profundo (de ondas lentas) e sono REM (o estágio dos sonhos). No sono de ondas lentas, o corpo faz uma espécie de faxina, eliminando toxinas e regulando hormônios. Já no REM, a atividade cerebral se intensifica, surgem os sonhos e o sono fica mais leve.

Esse equilíbrio é coordenado pelo ritmo circadiano, o "relógio biológico" que sincroniza nossas funções em ciclos de 24 horas. Ele explica por que algumas pessoas são naturalmente matutinas e outras preferem a noite. Mas também mostra os limites: se fugirmos demais desse padrão, os transtornos do sono, como insônia ou distúrbios do ritmo circadiano, entram em cena.

Por que despertamos de madrugada

Acordar no meio da noite não é um erro do corpo, mas parte do projeto original. Esses microdespertares, que duram segundos ou minutos, permitem que a gente mude de posição e evite dores, ou, numa perspectiva evolutiva, que estivéssemos prontos para escapar de predadores noturnos. Eles ocorrem de uma a dez vezes por hora e podem ser detectados em exames de sono.

O mistério é entender por que, em algumas pessoas, eles se transformam em despertares prolongados, muitas vezes no mesmo horário. O padrão costuma aparecer na segunda metade da noite, quando os ciclos de sono profundo são menos frequentes do que o REM. É nessa fase que os sonhos ficam mais vívidos e que a consciência tende a emergir.

Os despertares são mais frequentes depois de três a cinco horas que já estamos dormindo. Muitas pessoas se queixam de acordar às 2h ou 3h da manhã. Em geral, isso representa a passagem da fase de sono profundo, de ondas lentas, para o REM, que é mais leve. E, quando acordamos durante o sono REM, em geral, nos lembramos.

Por que quase sempre no mesmo horário?

Existem vários fatores que ajudam a "sincronizar" esses despertares. Entre eles estão:

transições entre os estágios do sono;

eventos ligados ao sono REM, como apneia ou pesadelos;

alterações fisiológicas, como a liberação de hormônios, o funcionamento da bexiga, movimento intestinal ou o aumento da temperatura corporal;

condições médicas como refluxo, asma, hipertensão e dores crônicas;

estímulos ambientais, como barulhos, ronco do parceiro ou até o clique do ar-condicionado;

e, curiosamente, o hábito. Se você acorda repetidamente em determinado horário, o corpo pode se condicionar a repetir esse padrão.

O que atrapalha o sono

Um dos vilões mais comuns é o álcool. Ele facilita o início do sono, levando rapidamente ao estágio profundo. Mas, depois de algumas horas, causa efeito rebote: despertares frequentes e sono fragmentado. Ansiedade e depressão também têm impacto direto — a primeira dificulta pegar no sono e a segunda favorece o despertar precoce.

Como treinar seu relógio biológico

A boa notícia é que o sono é, em parte, treinável. O segredo está na chamada higiene do sono: manter rotina regular de horários, evitar refeições pesadas e estimulantes à noite (como café e certos chás), reduzir o uso de telas na cama e criar um ambiente confortável. Expor-se ao sol durante o dia e praticar atividade física em horários adequados também ajuda a reforçar o ritmo natural.

Mas nem sempre só os hábitos bastam. Se os despertares forem frequentes, longos e impactarem a vida diurna com fadiga, irritabilidade e sensação de sono não reparador, pode ser sinal de distúrbios como insônia de manutenção ou apneia do sono. Nesse caso, é hora de procurar avaliação médica. Afinal, dormir mal não é apenas cansativo, é um fator de risco para doenças cardíacas, metabólicas e até cognitivas.

*Com informações de reportagem publicada em 03/09/2024