Polícia prende suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

Uma mulher suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi presa nesta quinta-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, de acordo com as investigações, ela seria a responsável por transportar um fuzil usado pelos criminosos na execução da vítima, que aconteceu em Praia Grande, na última segunda-feira (15).

A investigada de 25 anos teria levado o armamento da Baixada Santista até a região do ABC Paulista, para entregá-lo a uma pessoa ainda não identificada. Foi solicitada a prisão temporária dela, que foi acatada pela Justiça. O celular da mulher foi apreendido para a perícia.

"É uma questão de honra para nós realizar a prisão de todos os que participaram desse terrível crime contra o delegado. Apesar de ele estar aposentado, todos sabemos que ele foi um dos delegados de polícia que mais enfrentaram de frente o crime organizado", disse o secretário Guilherme Derrite, da SSP, também na coletiva.

O delegado-geral de Polícia, Artur Dian, apontou as possíveis motivação do crime. "As investigações complexas nas quais o ex-delegado-geral participou, que incluem prisões de grandes lideranças do crime organizado, ou por questões do atual trabalho dele, como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande, no qual ele seria responsável por autorizar ou não alguns contratos", disse durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18).

Segundo a pasta, outros dois envolvidos foram identificados menos de 24 horas depois do crime.

Equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Seccional de Praia Grande cumpriram ontem oito mandados de busca em endereço relacionados a Flávio Henrique Ferreira de Souza e Felipe Avelino da Silva, mas eles não foram encontrados, sendo considerados foragidos. Itens apreendidos no local foram periciados e também devem colaborar com as investigações.