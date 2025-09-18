Topo

Notícias

Polícia prende mulher suspeita de ter elo com a morte do ex-delegado-geral Ruy Fontes, diz TV

São Paulo

18/09/2025 07h30

Uma mulher suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, assassinado em uma emboscada na Praia Grande, no litoral paulista, foi presa temporariamente na madrugada desta quinta-feira, 18, segundo a TV Globo.

A Justiça decretou a prisão após pedido da investigação. Ela é suspeita de ter levado um fuzil usado para a execução do ex-delegado-geral de Praia Grande para São Paulo. A suspeita prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite desta quarta-feira, 17. Como a identidade dela não foi revelada, a defesa não foi localizada.

Fontes saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, quando foi perseguido e executado pelos criminosos.

Linhas de investigação

A força-tarefa criada para investigar o assassinato do ex-delegado-geral apura a ligação com o crime de um líder do PCC que deixou um presídio federal há um mês. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes na área da segurança pública.

A investigação não descarta nenhuma possibilidade, mas trabalha com duas suspeitas principais: uma reação do Primeiro Comando da Capital (PCC) ou retaliação por sua atuação na prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de Administração. Não é descartada, porém, nenhuma linha de investigação.

Também nessa quarta-feira, familiares de dois suspeitos de participar da emboscada, que terminou com a morte de Fontes, foram ouvidos e liberados pela Polícia.

"Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam, e os objetos apreendidos durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na Capital e na Grande São Paulo, estão em análise pericial", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. (Com informações de Caio Possati)

