Topo

Notícias

Polícia mata homem armado com facão perto de escola na França

18/09/2025 14h11

A polícia atirou e matou, nesta quinta-feira (18), um homem armado com um facão com atitude "ameaçadora" perto de uma escola em Seyne-sur-Mer, sudeste da França, segundo promotores. 

O homem se recusou a obedecer à polícia e avançou com sua arma em direção aos policiais, que primeiro usaram uma arma de eletrochoque Taser antes de atirar seis vezes nele, disse o promotor de Toulon, Samuel Finielz.

O incidente ocorreu pouco antes das 17h00 (horário local), quando o homem, ainda não identificado, armado com um facão, agia de forma "ameaçadora" em uma área com escolas, segundo a mesma fonte. 

"Aparentemente, as crianças foram vítimas de ameaças", afirmou o representante do Ministério Público, enfatizando que todas essas informações ainda não foram confirmadas. Nenhum menor ficou ferido, acrescentou.

so/tjc/jvb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Eduardo Bolsonaro não marca presença nem vota em sessão remota por anistia

Homens armados invadem presídio em SP e resgatam detenta

Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia

Itália propõe novo feriado em homenagem a São Francisco de Assis e ao papa Francisco

'Pagodeiro do PCC' é preso por fraude em prefeitura da Grande SP

No Reino Unido, Trump diz estar 'decepcionado' com Putin e defende uso do Exército contra imigração

Macron diz que as sanções da ONU contra o Irã voltarão a ser impostas

Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

Três cachorros morrem em SP após ficarem 1h30 em carro de pet shop

Vieira se reúne com alta representante para Política Externa da UE na sexta-feira

Egito diz que bracelete de faraó foi derretido para venda do ouro