Petróleo cai com preocupações econômicas dos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, já que os comerciantes continuaram preocupados com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos, um dia depois que o Federal Reserve cortou as taxas de juros pela primeira vez este ano.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,8%, para fechar a US$67,44. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caiu 0,8%, para fechar a US$63,57.

O Fed cortou sua taxa de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira e indicou que reduzirá constantemente os custos de empréstimos durante o resto do ano, em resposta aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho.

Os custos de empréstimos mais baixos normalmente aumentam a demanda por petróleo e elevam os preços.

"Eles fizeram isso agora porque claramente a economia está desacelerando", disse Jorge Montepeque, diretor administrativo do Onyx Capital Group. "O Federal Reserve está tentando restaurar o crescimento."

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, revertendo o salto da semana anterior, mas o mercado de trabalho se abrandou, já que tanto a demanda quanto a oferta de trabalhadores diminuíram.

A construção de casas unifamiliares nos EUA caiu para uma mínima de quase dois anos e meio em agosto, em meio a um excesso de casas novas não vendidas, sugerindo que o mercado imobiliário pode continuar a ser um obstáculo econômico.

O excesso de oferta persistente e a baixa demanda de combustível nos EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo, também pesaram sobre o mercado.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram acentuadamente na semana passada, com as importações líquidas caindo para um nível recorde de baixa, enquanto as exportações saltaram para um nível quase recorde em dois anos, mostraram dados da Administração de Informações sobre Energia na quarta-feira.

Um aumento nos estoques de refinados dos EUA de 4 milhões de barris, no entanto, contra as expectativas do mercado de um ganho de 1 milhão de barris, aumentou as preocupações sobre a demanda no principal consumidor de petróleo do mundo e pressionou os preços. [EIA/S]

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Anna Hirtenstein em Londres; reportagem adicional de Katya Golubkova e Siyi Liu em Cingapura)