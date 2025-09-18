Topo

Petrobras, WEG e Statkraft iniciam operação de maior turbina eólica do Brasil

18/09/2025 12h00

SÃO PAULO (Reuters) - A maior turbina eólica instalada no Brasil, com 7 megawatts (MW) de potência, foi colocada em operação, em projeto conjunto da Petrobras, WEG e Statkraft, anunciaram as empresas nesta quinta-feira.

Instalado em um complexo eólico da geradora renovável Statkraft na Bahia, o aerogerador é resultado de um investimento de R$130 milhões da Petrobras, com recursos da agência reguladora ANP, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e governo federal através do Ministério do Meio Ambiente.

A petroleira anunciou em 2023 uma parceria com a WEG, que ficou responsável por desenvolver o equipamento, que tem 220 metros de altura do solo até a ponta da pá e pesa 1830 toneladas.

"A Petrobras, ao direcionar parte de seus investimentos para co-criar uma nova geração de equipamentos de energia eólica adquire conhecimentos que poderão subsidiar a empresa em futuros projetos, além de contribuir para a diversificação da matriz energética brasileira", disse a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da estatal, Renata Baruzzi, em nota.

Já a WEG disse prever que o equipamento poderá ser produzido em série "a partir da demanda do mercado por novos projetos eólicos".

A conjuntura de mercado, porém, não tem sido favorável para a contratação de novos projetos eólicos, o que levou ao fechamento de fábricas e à saída de empresas da cadeia eólica do país nos últimos anos.

Segundo as empresas, uma das vantagens do novo aerogerador é a redução do custo da energia. Com uma capacidade maior, de 7 MW, o equipamento produz mais eletricidade por unidade de área ocupada, reduzindo a necessidade de instalação de múltiplos aerogeradores. Isso também otimiza o uso do terreno e tende a diminuir os custos gerais de instalação e manutenção.

(Por Letícia Fucuchima)

